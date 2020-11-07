FIBA Merkez Kurulu Kıtasal Kupa Elemeleri'ni bekliyor - Son Dakika

FIBA Merkez Kurulu Kıtasal Kupa Elemeleri'ni bekliyor

07.11.2020 16:01
FIBA Merkez Kurulu Kıtasal Kupa Elemeleri'ni bekliyor, System.String[]

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, bu yıl video konferans ile ikinci kez toplandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, bu yıl video konferans ile ikinci kez toplandı.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Merkez Kurulu, bu yıl video konferans ile ikinci kez toplandı. Toplantıda aşağıdaki temel konular konuşuldu:

FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri

Merkez Yönetim Kurulu, 23 Kasım - 1 Aralık tarihleri arasında tüm bölgelerde oynanacak olan FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri'nin yaklaşan penceresi hakkındaki ayrıntılı raporu inceledi. FIBA, bu turnuvaları, Sağlık Komisyonu ve Müsabaka Komisyonu'nun tavsiyelerini takiben, katılımcıların sağlığı ve güvenliği öncelikli olacak şekilde fanus formatında yapmaya karar vermişti.

FIBA bu yıl; Avrupa, Amerika ve Asya'dan oyuncuların katılımıyla Debrecen'de FIBA 3x3 Basketbol Dünya Turu'nu, Kıbrıs ve Bulgaristan'da Basketbol Şampiyonlar Ligi Elemeleri'ni ve Atina'da Basketbol Şampiyonlar Ligi Sekizli Finali'ni, sıkı sağlık protokolleri uygulayarak başarıyla gerçekleştirdi. Bu protokoller, Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve NBA ile görüşüldükten sonra geliştirildi ve her bölgedeki FIBA Kıtasal Kupa Elemeleri'nde de uygulanacak.

FIBA 2021-2023 Turnuvaları

2021 Haziran ayı sonunda gerçekleşecek FIBA Olimpiyat Elemeleri'nin yanı sıra FIBA 2022 Kadınlar Basketbol Dünya Kupası ve FIBA 2023 Basketbol Dünya Kupası hazırlıklarına ilişkin durum raporları da incelendi.

Alt Yaş Turnuvaları

Merkez Kurul, FIBA 17 Yaş Altı Basketbol Dünya Kupası 2022'nin ev sahipliği haklarını İspanya'ya verdi. Etkinlik iki şehirde, La Nucia ve Alicante'de gerçekleşecek ve tarihler daha sonra onaylanacak. FIBA 17 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2022 ise, bu yılın başlarında Macaristan'a verilmişti. İspanya, ayrıca Madrid'de FIBA 19 Yaş Altı Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2023'e de ev sahipliği yapacak.

Buna ilaveyen, Merkez Kurul'a FIBA 17 Yaş Altı Yetenek Yarışması'nın hem kadınlarda, hem erkeklerdeki başarısı anlatıldı. Ulusal federasyonların yoğun ilgisi ve turnuvanın başarısı dolayısıyla, bu turnuvanın 2021'de de devam etmesine karar verildi.

Kulüp Müsabakaları

Merkez Kurul'a FIBA'nın uluslararası ligleri, Basketbol Şampiyonlar Ligi (BCL) ve BCL Amerika hakkında güncel bilgiler aktarıldı. İki ligin de, zorlu şartlara rağmen, 2019-2020 sezonunu başarılı bir şekilde tamamladığı belirtildi.

3x3 Basketbol

Başarıyla ilerleyen 3x3 basketbol Masters turnuvaları 20-21 Kasım'da Doha, Katar'da ve final ise 18-19 Aralık'ta Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde gerçekleşecek.

Yerel Federasyonlar

Meksika Basketbol Federasyonu'nun (ADEMEBA) faaliyetleri bu yıl Şubat ayında askıya alınmıştı. Ancak, kısa süre önce yapılan kurumsal değişikliklerin ardından ve belirli şartların karşılanmasına tabi olarak, FIBA tarafından yetkili Meksika makamlarına iletilmek üzere, Merkez Kurulu istisnai olarak Meksika Milli Takımı'nın Kasım ayında FIBA 2022 Amerika Kupası Elemeleri'ne katılmasına izin vermeye karar verdi.

Atama

Merkez Yönetim Kurulu, Müsabaka Komisyonu Başkanı ve İspanya Basketbol Federasyonu Başkanı Jorge Garbajosa'yı yeni üye seçti.

Diğer

Merkez Kurul ayrıca 2021 bütçesini ve özellikle sınır ötesi liglerle ilgili olarak, FIBA iç yönetmeliklerinde yapılan değişiklikleri onayladı. - İSTANBUL

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor FIBA Merkez Kurulu Kıtasal Kupa Elemeleri'ni bekliyor - Son Dakika Spor


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