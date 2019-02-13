Son Dakika Haberleri: FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da Başladı

FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da Başladı

6 saat önce

FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da başladı.

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FIFA'ya üye 47 federasyonun başkan ve üst düzey yöneticilerinin bir araya geldiği FIFA Futbol Zirvesi, İstanbul'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, Shangri-La Bosphorus Otel'de başlayan zirvenin açılış oturumlarına FIFA Başkanı Gianni Infantino, TFF 1. Başkan Vekili ve UEFA Yönetim Kurulu Üyesi Servet Yardımcı, TFF Dış İlişkilerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Alaattin Aykaç, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş, TFF Onursal Başkanı Şenes Erzik ile üye ülkelerden üst düzey temsilcilerin katıldığı bildirildi.

Zirvede açıklamalarda bulunan Infantino, Türkiye'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Türkiye, kıtaların ve ulusların buluşma noktası. Türkiye Futbol Federasyonuna bu zirvenin Türkiye'de düzenlenmesine verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim." ifadelerini kullandı.

Servet Yardımcı ise FIFA Futbol Zirvesi'ne 1,5 yıl aradan sonra tekrar ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayarak, "Üç gün sürecek toplantılarınızda sizlere başarılar diliyoruz. Türkiye'de geçirdiğiniz süre boyunca geleneksel Türk misafirperverliğinin, Türk yemeklerinin ve İstanbul'un güzelliklerinin keyfini çıkarmanızı temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Servet Yardımcı, FIFA Başkanı Infantino'ya günün anısına isminin yazılı olduğu A Milli Takım forması hediye etti.

FIFA reformlarına temel oluşturacak stratejik konuları yapıcı bir ortamda görüşmek ve tartışmak, bilgi alışverişinde bulunmak amacıyla Kasım 2016'dan bu yana yapılan zirve, 15 Şubat Cuma günü sona erecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.02.2019 06:03 Kaynak: AA

Spor
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