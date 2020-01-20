Filenin sultanları Isparta'da boy gösterdi - Son Dakika
Son Dakika Spor Filenin sultanları Isparta'da boy gösterdi - Son Dakika Spor

Filenin sultanları Isparta'da boy gösterdi

6 saat önce

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 2019-2020 Sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar Bölgesel Lig Final karşılaşmaları Isparta'nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.

Filenin sultanları Isparta'da boy gösterdi, System.String[]

Türkiye Voleybol Federasyonu'nun (TVF) 2019-2020 Sezonu faaliyet programında yer alan Kadınlar Bölgesel Lig Final karşılaşmaları Isparta'nın ev sahipliğinde Işıkkent Spor Salonunda gerçekleştirildi.


17-19 Ocak tarihleri arasında gerçekleştirilen müsabakalara Antalya Kepez Belediyespor, Denizli Merkez Efendi Belediyespor, Muğla Fethiye Doğa Spor ve Denizli Pamukkale Belediyespor mücadele etti.


Müsabakalar sonunda Denizli Merkezefendi Belediyespor Kadın Voleybol takımı, Muğla Fethiye Doğa Spor'u 3-2 setlerle yenerek TVF Bayanlar 2. Lige yükselme başarısı gösterdi. - ISPARTA

Türkiye Voleybol Federasyonu, Denizli, Isparta, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.01.2020 02:50 Kaynak: İHA
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