Filistin Sağlık Bakanlığı, 3 kişide yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantına rastlandığını bildirdi.
Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kemal eş-Şahra, yaptığı yazılı açıklamada, Filistin'de Omicron varyantının ilk kez, yurt dışından gelen 3 kişide görüldüğünü belirtti.
Söz konusu kişilerin işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah, El-Halil ve Tubas kentlerinden olduğunu aktaran Şahra, temaslıları belirleme çalışmalarının sürdüğünü kaydetti.
Filistinlilere önlemlere uymaları çağrısında bulunan Şahra, Kovid-19 belirtileri görülen vatandaşların zaman kaybetmeden bir sağlık merkezine gitmesini istedi.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Filistin'de ilk kez Kovid-19'un Omicron varyantı tespit edildi - Son Dakika