Filistin'e destek amacıyla Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi yapıldı - Son Dakika

Filistin'e destek amacıyla Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi yapıldı

13.05.2021 21:27
Filistin'e destek amacıyla Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi yapıldı, System.String[]

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi düzenlendi.

İsrail'in Mescid-i Aksa ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla tarihi Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi düzenlendi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından, tarihi kalenin burçlarına müzik eşliğinde Filistin bayrağı, Türk bayrağı, "Kalbimiz Kudüs'le" yazısı ve "#AntepKudüsle" hashtagi yansıtıldı.

Evlerinde bulunan kent sakinleri ise ışık gösterisinin fotoğrafını çekerek Filistin'e destek sloganları attı.

Gaziantep Kalesi, Filistin, Mescit, İsrail, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Filistin'e destek amacıyla Gaziantep Kalesi'nde ışık gösterisi yapıldı - Son Dakika


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