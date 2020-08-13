Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir - Son Dakika

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirdi.

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir, System.String[]

Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC), Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile İsrail'in normalleşme anlaşmasını Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançer olarak nitelendirdi.

FHKC'den yapılan yazılı açıklamada, BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasının Arap milletine karşı yeni bir komplo olduğu kaydedilerek, "BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış bir hançerdir. Bu kez BAE'nin onayıyla daha saldırgan bir savaşın ve topraklarımızda siyonizm, Yahudileştirme ve yerleşim birimlerinin genişlemesinin yolu açılacak." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Başta BAE'nin İsrail'de büyükelçilik binasının inşası olmak üzere iki ülke arasındaki anlaşmanın Arap milletine karşı bir tehdit, Filistin halkına karşı da düşmanca bir adım olduğu ifade edildi.

BAE ile İsrail'in normalleşme anlaşmasının ABD Başkanı Trump'tan ülkesindeki seçmenlere bir mesaj taşıdığı dile getirilen açıklamada, söz konusu adımın ulusal davalarını tasfiye etmeyi amaçlayan "Yüzyılın Anlaşması" planının önünü açtığı aktarıldı.

FKÖ yetkilisinden BAE'ye tepki: "Lütfen bize iyilik yapma"

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yönetim Kurulu Üyesi Hanan Aşravi ise BAE'nin,"iki devletli çözüm şansını korumak" için İsrail'le normalleşildiği açıklamasına tepki gösterdi.

Aşravi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, söz konusu açıklamaya karşı "Lütfen bize iyilik yapma. Biz kimsenin incir yaprağı değiliz. (Kimsenin kusurunu örtmeyeceğiz)" ifadesini kullandı.

FKÖ yetkilisi BAE Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan'a da hitaben "Ülkenin soyulmasından sıkıntı duymamış olabilirsin. İşgal ve esaret altında yaşamanın acısını da duymamış olabilirsin. Evin yıkılmamış, sevdiklerin öldürülmemiştir, dostların tarafından da satılmamışsındır." şeklinde paylaşımda bulundu.

BAE Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Enver Gargaş, ülkesinin ABD'nin ara buluculuğunda İsrail ile normalleşme adımını "iki devletli çözüm şansını korumak" için attığını savunmuştu.

Hamas, Fetih ve İslami Cihad hareketleri de BAE-İsrail anlaşmasına tepki göstermişti.

Trump anlaşmayı duyurdu, İsrail ve BAE doğruladı

İsrail ile BAE'nin ilişkilerini "tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını önce ABD Başkanı Donald Trump duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün büyük atılım. İyi muhteşem dostumuz İsrail ve BAE arasında tarihi barış anlaşması." ifadelerini kullandı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da sosyal medya hesabından ABD Başkanı Trump'ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu tarihi bir gün" değerlendirmesi yaptı.

BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberinde ise İsrail ile BAE'nin, ilişkilerin tesisi için "ortak bir yol haritası" belirleme konusunda anlaştığı ve iki ülkeden yetkililerin ilerleyen haftalarda bir araya gelerek farklı alanlarda ikili anlaşmalar imzalayacağı ifade edildi.

BAE, 1979'da Mısır'ın, 1994'te de Ürdün'ün ardından İsrail ile normalleşme anlaşmasını imzalayan üçüncü Arap ülkesi oldu.

Donald Trump, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2020 22:45

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir - Son Dakika
YORUMLAR

Son Dakika

Çevresindekilere öleceğini söyleyen yaşlı adamın cansız bedeni, evinde bulundu Rusya'nın "Aşıyı bulduk" açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken sözler: Daha fazla aşı adayına ihtiyacımız var Acun Ilıcalı, Gençlerbirliği'nden iki oyuncuyu satın aldığı takımına transfer etmek için kolları sıvadı Bayraktar AKINCI TİHA'nın ikinci prototipi ilk uçuş testini başarıyla tamamladı Rus profesör, tescil edilen koronavirüs aşının tüm kontrolleri yapılmadığı gerekçesiyle görevinden istifa etti Doğu Akdeniz'deki Yunanistan-Fransa ortak tatbikatına ABD'den ilk yorum: Endişe duyuyoruz Son Dakika: Tahkim Kurulu, Fenerbahçe'nin takım harcama limitlerine ilişkin yaptığı itirazı reddetti Hamile kalamayan kadın, doktora gidince erkek olduğunu öğrendi Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan Yunanistan'a rest çekti: Oruç Reis'e saldırırsanız bunun bedelini ağır ödersiniz Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'na sert çıktı: 'One minute' dediğimizde, 'İşte şimdi yandık' diyorlardı Rus halterci, 400 kilogram kaldırmaya çalışırken dizlerini kırdı Muharrem İnce'nin "CHP, sandıkları boş bıraktı" sözü belgelerle doğrulandı "Cumhurbaşkanı kim olsun" anketinde muhalefet seçmeninin tercihi Mansur Yavaş oldu Bursa'da yakalanan DEAŞ'lı teröristten korkunç itiraf: Hedefim polis merkezinde kendimi patlatmaktı Kaza anında karşı yola fırlayan kişi, hiçbir şey olmamış gibi kalkıp yürüdü
4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış 4'ü çocuk 5 kişinin öldüğü yangın, tavuk kümesinde pürmüz yakılması sonucu çıkmış         
15:08
Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada Minik çocuk, tarağının ardından 4. kattan aşağı düştü! Feci olay kamerada         
14:47
Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti Son Dakika: Usta oyuncu Meral Niron 83 yaşında hayatını kaybetti         
14:17
Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu Üç diploma sahibi üniversite mezunu, pilav dükkanına verdiği isimle binlerce kişiye umut ışığı oldu         
14:03
Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu Sahte hesabından kendini övmek isteyen Gülben Ergen, alay konusu oldu         
13:52
Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce konuşmasını bitirir bitirmez teşkilatlara talimat gönderdi         
13:38
MHP Genel Başkanı Bahçeli, MHP Genel Başkanı Bahçeli, "BJK" plakalı aracını hediye etti         
13:19
Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış Korkunç gecenin tek tanığı konuştu! Annesi ile kardeşini öldürdükten sonra intihara kalkışmış         
12:54
Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi Usta oyuncu Mustafa Avkıran Çukur'un kadrosuna girdi         
12:18
Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu Akıntıya kapılıp kaybolan Mehmet'in ortaya çıkan son görüntüleri yürek burktu         
12:05
Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi Hiç geçmediği İstanbul'daki köprüden 9 kez ceza yedi         
11:47
Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti Oyuncu İlker Kaleli, Biran Damla Yılmaz'la aşk yaşadığını ilan etti         
11:19
İnce, İnce, "CHP'yi bölüyorsun" diyenlere eline aldığı pet şişelerle yanıt verdi         
11:16
Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak Sevgilisi hamile olan Soner Sarıkabadayı, çocuğuna babasının adını koyacak         
11:12
Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu Annesine lazım olan kanı bulamayınca, 30 bin kişilik kan bankası kurdu         
11:05
Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi Galatasaray'dan ayrılan Mario Lemina, menajeri tarafından Beşiktaş'a önerildi         
10:55
Son Dakika: Muharrem İnce Son Dakika: Muharrem İnce "Seçim gecesi neredeydin?" sorusunu ilk kez ayrıntılarıyla yanıtladı         
10:43
Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı Saba Tümer, sevmek istediği siyah kuğunun saldırısına uğradı         
10:36
İstanbul'un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada! Yaşlı kadını yere savurdu İstanbul'un göbeğinde kepçe dehşeti kamerada! Yaşlı kadını yere savurdu         
10:34
Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor Trump'ın duş ve sifon sıkıntısından sonra ABD'de yasa değişiyor         
10:33
Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı Sabah işe gidenler havalandırma motorunda sallanan cansız bedeni görünce donup kaldı         
10:07
Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım? Ali Koç, Nihat Özdemir'e harcama limitleri konusunda bir kez daha patladı: Ben aptal mıyım?         
09:37
Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının Kopya internet sitesiyle dolandırılan gurbetçi aile, hayatlarının "en pahalı" tatilini yaptı         
09:23
Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti Mevlüt Çavuşoğlu'nun görüştüğü Mareşal Raşid Dostum'un üniformasındaki madalyalar dikkat çekti         
09:17
Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu Vahşice katledilen Pınar'ın ailesinin suçladığı arkadaşı Ceren ilk kez konuştu         
08:53
Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı? Alişan'dan canlı yayında büyük gaf: Beleş mi aldın karıyı?         
08:36
Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir Uzmanlar altın alacakları uyardı: Dalgalanma devam edebilir         
08:35
Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık Süper Lig'de top koşturan ünlü futbolcu herkesi uyardı: Ben ve hamile eşim koronaya yakalandık         
08:13
Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı Konuşma yaparken fenalaşan Beşar Esed kürsüden inmek zorunda kaldı         
07:55
Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak'a CHP sözcüsünün kendisine "sosyete damat" demesi soruldu         
07:41
MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü MasterChef Türkiye'de hata yapan Büşra, dakikalarca gözyaşı döktü         
07:18
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.08.2020 05:14:47. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Filistin Halk Kurtuluş Cephesi: BAE-İsrail anlaşması Filistin halkının sırtına saplanmış hançerdir - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei