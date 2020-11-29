Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü'ne özel sergi - Son Dakika

'Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü' kapsamında, Başakşehir Millet Bahçesi'nde fotoğraf sergisi açıldı. Filistin halkının yaşadıklarını gözler önüne seren sergi, vatandaşlar tarafından da yoğun ilgi gördü.

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda alınan kararla 29 Kasım günü 1978'den bu yana her yıl Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü olarak kutlanıyor. Bu gün dünyanın birçok ülkesinde Filistin halkı için bazı etkinlikler düzenlenirken, Başakşehir Belediyesi de Filistin Halkıyla Dayanışma Günü fotoğraf sergisine imza attı. Millet Bahçesi'nde Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, Türkiye-Filistin Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Hasan Turan, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ve Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antaroğlu'nun katılımıyla düzenlenen sergiye, vatandaşlar da yoğun ilgi gösterdi.

"SON GÜNE KADAR MÜCADELE EDECEĞİZ"

Sergiye katılan Filistin Büyükelçisi Faed Mustafa, "Türk halkına ve Türkiye Cumhuriyeti'ne Filistinlilere desteklerinden dolayı çok teşekkür ederiz. Bu destekler Filistin halkı için çok önemli. Biz haklıyız ve o yüzden sürekli mücadele ediyoruz. Böyle bir saygı duruşu ve destek görünce devam etmemiz gerektiğini anlıyoruz. Türk halkına söz veriyoruz, son güne kadar mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"KUDÜS BİZİM KIRMIZI ÇİZGİMİZ"

Sergi açılışında konuşan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, "Bugün Filistinlilerin yanında olduğumuzu hissettirmek için bir farkındalık programı düzenledik. Resim sergimiz var. Kudüs'ün yanında olduğumuzu, Kudüs'ün bizim için kırmızı bir çizgi olduğunu, onlarla birlikte her zaman kalbimizin attığını onlara duyurmak istedik. Güzel bir etkinlik oldu. İnsanların bu programı takip edeceğini düşünüyorum. Programı sosyal mesafe ve hijyen kurallarına dikkat ederek yapmaya çalıştık. Programımız büyük bir programdı ancak fotoğraf sergisine dönüştürmek zorunda kaldık. Bundan sonraki yıllarda bu programı daha kapsamlı yapmayı düşünüyoruz" dedi.

KALBİMİZ ORADA ATIYOR"

Kudüs ile ilgili Kayaşehir Millet Bahçesi'nde bir eser hazırlığında olduklarını belirten Kartoğlu, "Yakında açılışını yapacağız. Mescid-i Aksa'nın dev bir taştan fotoğrafını buraya işleyeceğiz. Halkımızı her zaman onu seyretmek için buraya davet edeceğiz. Filistin halkı yalnız değil, Türk halkı olarak onların yanındayız. Filistin, Kudüs özellikle 400 yıl bizim ecdadımızın hüküm sürdüğü topraklar, kutsal şehirlerden. Kalbimiz hep orada atıyor. Biz ecdadımızı hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Kudüs'ün sesini buradan dünyaya duyurmuş olacağız" ifadelerini kullandı.

"AMACIMIZ FİLİSTİN HALKININ YAŞADIĞI ZORLUKLARI ANLATMAK"

Filistin Dostluk Derneği Başkanı Hazem Antaroğlu, "Derneğimiz 16 yıldır faaliyet gösteriyor. Bugün tüm dünyadaki Filistinliler için çok önemli bir gün. Bugün tüm dünyada Filistin halkıyla dayanışma etkinlikleri düzenleniyor. Biz de Türkiye'de her sene bunu düzenliyoruz. Başakşehir Belediyesiyle iş birliği yaparak burada etkinlik gerçekleştiriyoruz. Filistin resimleri sergisiyle amacımız Filistin halkının çektiği zulmü göstermek. Umarım mesajımız gerekli yerlere ulaşır" diye konuştu.