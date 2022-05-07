Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasını reddeden ABD tutumundan memnun - Son Dakika
Üye Girişi

Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasını reddeden ABD tutumundan memnun

07.05.2022 15:49
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasını reddeden ABD tutumundan memnun

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme niyetini açıklamasını reddeden ABD tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Filistin, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşa etme niyetini açıklamasını reddeden ABD tutumunu memnuniyetle karşıladı.

Filistin Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşim birimlerini genişletmeye yönelik yeni planlarını açıklamasının ardından ABD Dışişleri Bakanlığının (olayı reddeden) tutumunu memnuniyetle karşılıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletme planının, uluslararası hukukun ve Cenevre Sözleşmelerinin açıkça ihlali olduğu ve ABD'nin bu durum karşısındaki tutumunun memnuniyetle karşılandığı ancak bunun yetersiz kaldığı belirtildi.

Bakanlığın açıklamasında, "yayılmacı sömürge" planları ve sonuçlarından doğrudan İsrail'in sorumlu olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Bakanlığın, bu planların en geniş şekilde kınanmasını sağlamak amacıyla Uluslararası Ceza Mahkemesi, Birleşmiş Milletler ve ilgili konseyleri ve kuruluşları nezdinde bu davayı takip ettiği aktarıldı.

ABD, İsrail'in Batı Şeria'da yaklaşık 4 bin konut inşasını onaylama niyetini kınamıştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Jalina Porter, gazetecilere verdiği brifingde, ABD yönetiminin, İsrail'in yerleşim birimlerini genişletmesine karşı olduğunu söylemişti.

İsrail Savunma Bakanlığından dün yapılan açıklamada, Sivil İdare Yüksek Planlama Konseyi'nin yerleşim alt komitesinin, Batı Şeria'daki Yahuda ve Samiriye'deki Yahudi yerleşim birimlerinde yaklaşık dört bin konut inşa etmeye yönelik 25 planı onaylamak için 12 Mayıs'ta toplanacağı belirtilmişti.

YORUMLAR
500
Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimlerde 4.000 Konut İnşa Etme Kararını Kınadı Filistin, İsrail'in Batı Şeria'daki Yerleşimlerde 4.000 Konut İnşa Etme Kararını Kınadı İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ağır yaraladı İsrail askerleri Batı Şeria'da 1 Filistinliyi ağır yaraladı

Tam Gemi Şok Denemeleri, Batı Şeria, Filistin, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasını reddeden ABD tutumundan memnun - Son Dakika


Son Dakika
15:52 Muhtar, koyun otlatma kavgasının kurbanı oldu: Göçerler tarlasına girdikleri muhtarı öldürdü
15:50 Ümit Özdağ bugün de formunda: Soylu'ya "konum atarım, ne zaman nerede istersen" diye meydan okudu
15:47 Cübbeli Ahmet, HDP seçmenlerine "elleri kurusun" diye beddua etti ve "HDP'ye oy verenleri vatandaşlıktan çıkarın" dedi
15:21 NASA evrenin gizemli sesini kaydedip, yayınladı: İşte Perseus karadeliğinin sesi
15:06 Estetikle bambaşka birine dönüşen fenomen Mika Raun takipçilerine isyan etti: Ay yeter ya
15:03 İç çamaşırsız hırka giyen Aslı Bekiroğlu, kıyafetine aldırış etmeden zıplaya zıplaya dans etti
14:36 Aleyna Tilki yaptığı twerkle yine gündem oldu
14:36 İmamoğlu özür dilediği açıklamasında Murat Ongun'a da "sus" dedi: Tek muhatap benim!
14:27 Ali Koç'tan Ekrem İmamoğlu'na sert tepki: Umarım Fenerbahçelilerin hangi şehrin belediye başkanı olduğunu hatırlatma günleri gelmez
14:09 İngiltere'den vatandaşlarına Türkiye'ye yönelik sağlık turizmi uyarısı: 17 İngiliz öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 15:59:00. #1.11#
SON DAKİKA: Filistin, İsrail'in Batı Şeria'da yeni yerleşim birimleri inşasını reddeden ABD tutumundan memnun - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement