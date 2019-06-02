Son Dakika Haberleri: Filistin, Kudüs'teki gerginliğin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu
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Filistin, Kudüs'teki gerginliğin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu

13 dakika önce

Filistin yönetimi, yüzlerce Yahudi'nin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.

Filistin, Kudüs'teki gerginliğin yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu, System.String[]
Filistin yönetimi, yüzlerce Yahudi'nin Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya yönelik baskınlarının yansımalarından İsrail'i sorumlu tuttu.
Filistin Devlet Başkanlığı Sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in Kudüs ve Mescid-i Aksa'ya yönelik uygulamalarının tehlikeli yansımaları olabileceği ve bölgeyi yeni bir şiddet sarmalının içine sürükleyebileceği uyarısında bulundu.
Doğu Kudüs'te yaşanan gerginliğin yansımalarından İsrail'i sorumlu tutan Ebu Rudeyne, uluslararası camiadan bu konuda üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesini ve "Filistin ile İsrail arasındaki siyasi mücadeleyi dini mücadeleye dönüştürme politikasını" durdurması için İsrail'e baskı uygulamasını istedi.
- Kudüs'te gerginlik

Aralarında aşırı sağcı eski milletvekili Haham Yehuda Glick'in de olduğu yüzlerce fanatik Yahudi, Kudüs'ün işgalinin 52. yılı münasebetiyle İsrail polisi eşliğinde sabah saatlerinde işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenlemişti.

Yahudilere tekbir getirerek, tepki gösteren cemaate İsrail polisi tarafından ses bombası ve göz yaşartıcı gazla müdahalede bulunulmuş, çok sayıda Filistinli darbedilmişti.

Kudüs İslami Vakıflar İdaresi Basın Sözcüsü Firas Dibs, yaptığı yazılı açıklamada, Harem-i Şerif'e baskın gerçekleştiren fanatik Yahudilerin sayısının bin 179 olduğunu, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'nın hürmetini kasten ve alenen ihlal ettiğini belirtmişti.

Doğu Kudüs'ü 1967'de işgal eden İsrail, 2 Haziran 1981'de uluslararası hukuku hiçe sayarak burayı ilhak etti. İsrailli Yahudiler bundan tam 52 yıl önce bugün gerçekleşen işgale "Kudüs'ün birleştirilmesi ismini" vererek, bunu çeşitli taşkınlıklarla kutluyor.
Haber Yayın Tarihi : 02.06.2019 10:19 Kaynak: AA
Doğu Kudüs, Filistin, İsrail, Kudüs, Güncel
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