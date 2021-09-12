Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor - Son Dakika

Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor

KONYA - Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Filistin uyruklu öğrenciden 3 Eylül Cuma gününden beri haber alınamıyor.

Olay, 3 Eylül Cuma öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab (24), çalıştığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden evine geldi. Öğle saatlerinde tekrar evden çıkan Salhab'ın arkadaşları kendinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Muhammed Salhab'ın gidebileceği yerleri kontrol ederek geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan arama sonrasında çevredeki görgü tanıklarının ilk ifadesinde Salhab'ın Turgut Reis Caddesi üzerinde zorla bir araca bindirilerek olay yerinden kaçtıkları yönünde oldu. İfadeler doğrultusunda çalışmaları hızlandıran ekiplerin Konya ve çevresinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab'ın okul arkadaşı Filistinli Halit O., "Muhammed ile en son Perşembe günü mesai bitiminde saat beş gibi karşılaştık, hastanenin önünde oturduk biraz muhabbet ettik. Ondan sonra ben eve geçtim. Kendisi ise nöbetçiydi çocuk acilde, devir almaya geçti. O gün mesaiyi bitirmiş, sabah haberi geldi Muhammed'den haber alamıyoruz diye. Cuma günü Cuma namazına yakın bir saatlerde kaçırılmış. Bize gelen bilgiye göre, gri bir araç gelmiş içerisinden dört kişi inmiş zorla arabaya bindirmeye çalışmışlar. Daha sonra araç biraz daha ilerlemiş ve ilerinden araca iki kişi daha binmiş ve araç Ankara yoluna doğru devam etmiş" dedi.

Halit O., "Muhammed kardeşimiz çok iyi bir insandı. Kendisi dört dörtlük bir insandı diyebilirim. Hiç kimse ile bir husumeti veya sorunu yoktu bizim bildiğimiz. Hükümet yetkililerinden bir ricamız Muhammed bize en kısa zamanda sağ salim bir şekilde dönsün. Muhammed kardeşimizi gören ya da duyan olursa bütün vatandaşlarımızdan bir tek isteğimiz bu durumu yetkililere bildirsinler" şeklinde çağrıda bulundu.