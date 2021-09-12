Üye Girişi
Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor - Son Dakika

Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor

12.09.2021 09:07

Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Filistin uyruklu öğrenciden 3 Eylül Cuma gününden beri haber alınamıyor.

Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor

KONYA - Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi olan Filistin uyruklu öğrenciden 3 Eylül Cuma gününden beri haber alınamıyor.

Olay, 3 Eylül Cuma öğle saatlerinde merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Turgut Reis Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab (24), çalıştığı Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nden evine geldi. Öğle saatlerinde tekrar evden çıkan Salhab'ın arkadaşları kendinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Muhammed Salhab'ın gidebileceği yerleri kontrol ederek geniş çaplı bir araştırma başlattı. Yapılan arama sonrasında çevredeki görgü tanıklarının ilk ifadesinde Salhab'ın Turgut Reis Caddesi üzerinde zorla bir araca bindirilerek olay yerinden kaçtıkları yönünde oldu. İfadeler doğrultusunda çalışmaları hızlandıran ekiplerin Konya ve çevresinde arama çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Konya'da Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Filistin uyruklu Muhammed Salhab'ın okul arkadaşı Filistinli Halit O., "Muhammed ile en son Perşembe günü mesai bitiminde saat beş gibi karşılaştık, hastanenin önünde oturduk biraz muhabbet ettik. Ondan sonra ben eve geçtim. Kendisi ise nöbetçiydi çocuk acilde, devir almaya geçti. O gün mesaiyi bitirmiş, sabah haberi geldi Muhammed'den haber alamıyoruz diye. Cuma günü Cuma namazına yakın bir saatlerde kaçırılmış. Bize gelen bilgiye göre, gri bir araç gelmiş içerisinden dört kişi inmiş zorla arabaya bindirmeye çalışmışlar. Daha sonra araç biraz daha ilerlemiş ve ilerinden araca iki kişi daha binmiş ve araç Ankara yoluna doğru devam etmiş" dedi.

Halit O., "Muhammed kardeşimiz çok iyi bir insandı. Kendisi dört dörtlük bir insandı diyebilirim. Hiç kimse ile bir husumeti veya sorunu yoktu bizim bildiğimiz. Hükümet yetkililerinden bir ricamız Muhammed bize en kısa zamanda sağ salim bir şekilde dönsün. Muhammed kardeşimizi gören ya da duyan olursa bütün vatandaşlarımızdan bir tek isteğimiz bu durumu yetkililere bildirsinler" şeklinde çağrıda bulundu.

Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor
Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor
Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor
Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor

Selçuk Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Filistin, Cuma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil 09:01 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi 08:55 Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor 08:50 Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor
Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi 00:21 Parasızlıktan sokaklarda yatıp kalkıyordu! Genç kadın, sattığı fotoğraflar sayesinde şimdi bir servet sahibi Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular 21:48 Gezmeye çıkan iki gencin ayağına demir meteoridi takıldı! İncelemeden çıkan sonuçla havaya uçtular Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış 20:08 Sapık müdür yardımcısına tepki yağıyor! Kız öğrencilerini yaşlı erkeklerle cinsel ilişkiye zorlamış
Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi 19:39 Bakan Özer, yüz yüze eğitimin ilk hafta bilançosunu verdi: Yaklaşık 200 civarında sınıfımız eğitime ara verdi 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor 18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor

Son Dakika Haberleri
09:11 2 yıl önce evlendiği eşini öldürdü, kayınvalidesini ağır yaraladı
09:09 Kılıçdaroğlu, Gelecek ve DEVA Partisi'nin adını verip "Onlar da ülkenin geleceğinden kaygılılar" dedi
09:06 Fatih Karagümrük-Adana Demirspor karşılaşması 4-0 bitti
09:04 Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar
09:00 Anket sonuçlarında MHP damgası! Seçmenlerin yüzde 35.6'sı AK Parti ile ittifaktan memnun değil
08:58 Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti
08:55 Lig maçındaki HES kodu hilesi turnikede sona erdi
08:53 Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi
08:49 Toyota, çip tedarik problemi nedeniyle 2021 yılı üretimini düşürüyor
18:12 50 yaşında olan, Rosalinda ve Marimar'ın yıldızı Thalia, adeta yıllara meydan okuyor
Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar Aşı karşıtı mitinginde arbede yaşandı! Tepki gösteren bir vatandaşı tartakladılar         
09:05
Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti Ormandaki cansız bedenin yanında bulunan tüfek ve çuval dikkat çekti         
08:58
Yol tartışmasında Yol tartışmasında "İmamoğlu'nun özel kalemiyim" diyerek arabayı taşlayıp, kapıları tekmeledi         
08:53
Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi Hikmet Karaman olaya çok farklı bir bakış açısı getirdi! Milli Takım için koalisyon istedi         
00:51
Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor Elçin Sangu'dan radikal imaj değişikliği! Görenler tanıyamıyor         
23:28
Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar Taliban'ın infazı tüyler ürpertti! Askerin başını kesip kutlama yaptılar         
20:37
Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu Bilim dünyası bu olayı konuşuyor! 500 milyon yıl önce yaşayan yaratığın kafası kıyıya vurdu         
19:45
Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu Demet Özdemir, sütyensiz pozlarıyla gündeme damga vurdu         
18:50
Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada Sevgilisi tarafından başka bir kadınla basılan adam ilginç bir plan yaptı! Anbean kamerada         
15:40
İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da İmamoğlu, bozulan otobüslerle ilgili suskunluğunu bozdu! Top şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'da         
15:18
Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu Falaka görüntüleri ortaya çıkan kargo çalışanının eşi konuştu: Zaman zaman beni de yatırdı, diğer kadınlardan haberim yoktu         
14:26
Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor Erdoğan 350 milyon liralık tesisin açılışını yaptı Kahramanmaraş'ın 'altın çağı'nı başlıyor         
14:13
Dürümcü Emmi'nin sahibi Dürümcü Emmi'nin sahibi "8 bin 400 liraya çalışacak eleman bulamıyorum" demişti, gerçek çok başkaymış         
13:59
Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu Cristiano Ronaldo 6 senedir bu hastalıkla mücadele ediyormuş! 'Tedavisi olmayan hastalık' teşhisi, kariyerini ve hayatını risk altına soktu         
13:19
Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti Şilan Topal, karakolda kaş göz hareketleriyle polislere zorla tutulduğunu işaret etti         
10:49
Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti Polis memurunun korkunç sonu! Kullandığı araç tırın altına girdi, hayatını kaybetti         
09:58
Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz Oyuncu İrem Sak, yeni bir aşka yelken açtı! Şanslı isim, kendisinden 11 yaş küçük basketbolcu Furkan Korkmaz         
09:14
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.09.2021 09:16:18. #1.11#
SON DAKİKA: Filistinli tıp öğrencisinden haber alınamıyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement