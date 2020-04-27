Filistinli vekil Erdoğan'ı övdü, Likud milletvekilleri tepki gösterdi - Son Dakika

İsrail Meclisi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan övgüyle bahseden milletvekili Ahmed et-Tıybi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerinden tepki gördü.

Filistinlileri temsil eden Ortak Arap Listesi Bloku Üyesi Milletvekili Ahmed et-Tıybi'nin, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Türkiye'de kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı övmesi, iktidardaki Likud partisi milletvekillerini rahatsız etti.

Ortak Arap Listesi Bloku bileşenlerinden Arap Değişim Hareketi Partisi Genel Başkanı Tıybi'nin ofisi tarafından basınla paylaşılan videoda, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür eden milletvekili Tıybi ile Likud partisi milletvekilleri arasında tartışma yaşandığı görüldü.

İsrail Meclisi'ndeki bir komisyon toplantısında söz alan Tıybi, Türk Hava Yolları'na (THY) ait bir uçağın, Türkiye'de mahsur kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencileri Tel Aviv yakınlarındaki Ben Gurion Havaalanı'na getirdiğini belirterek şunları söyledi:

"Bu gece evlatlarımızı taşıyan bir uçak daha iniş yaptı. Başvurumuzun ardından bu, Türkiye Cumhurbaşkanı'nın gösterdiği ikinci bir insani hareketti. Geçen hafta yine öğrencilerimizi taşıyan başka bir uçak daha gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir hafta içinde Türkiye'de mahsur kalan öğrencilerimiz için iki uçak tahsis etti."

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun partisi Likud'un milletvekilleri, Tıybi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı savunmasına tepki gösterdi.

Bunun üzerine Netanyahu'ya dair yolsuzluk dosyalarını hatırlatan Tıybi, Erdoğan'ı işaret ederek, "Ben karizmatik liderleri severim. Hakkında yolsuzluk iddianamesi olanı değil." ifadesini kullandı.

Tıybi, tepkilere ayrıca, "Sizin lideriniz Erdoğan'la barışmak için yerlerde sürünüyor." dedi.

Tıybi, geçen hafta da yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle İstanbul'da kalan İsrail vatandaşı Filistinli öğrencilerin ülkelerine dönüşleri için uçak tahsis eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etmişti.