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Filistinliler ABD'nin Yahudi yerleşim birimleri kararını protesto etti
6 saat önce
Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti.
Haber Yayın Tarihi: 26.11.2019 07:25 Kaynak: AA
Batı Şeria'nın Ramallah kenti girişindeki Beit El kontrol noktası yakınında toplanan Filistinliler, ABD yönetiminin işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerine ilişkin kararını protesto etti. İsrail güçlerinin müdahalesi üzerine göstericiler havai fişek atarak karşılık verdi.
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