Filistinlilerden Grev ve Protesto

İsrail vatandaşı Filistinliler, suç oranlarındaki artışın Filistinlilerin hayatını kaybetmesine yol açtığını belirterek Arap nüfusun yoğun olduğu şehir ve kasabalarda "polisin suça karşı tepkisiz kalmasını" protesto amacıyla greve gitti.

Yüksek Arap Takip Komitesi ile Arap Yerel Yönetim Başkanları Komitesinin çağrısı üzerine gerçekleştirilen grev kapsamında, 1948'de işgal edilen topraklarda, Yeşil Hat içinde yer alan Filistin kent ve beldelerinde okullar, ticarethaneler ve kurumlar bir günlüğüne kapatıldı.

Arap Topluluklarını Takip Komisyonu Başkanı Cemal Zehalika, dün yaptığı açıklamada, greve bağlı kalınması ve "yaşam hakkını elde etme hedefiyle" düzenlenecek büyük gösteriye katılım için Sahnin kentine gidilmesi çağrısında bulunmuştu.

Yüzlerce Filistinli, dün İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun Kudüs'teki ofisi önünde düzenledikleri gösteride, hükümetin Filistinlilere yönelik işlenen suçlarla mücadelede yetersiz kaldığını ifade etti.

İsrail gazetesi Maariv'e göre, İsrail'deki Filistin toplumuna yönelik şiddet eşi görülmemiş seviyelere ulaştı. Gazete, yılın başından bu yana 16 Filistinlinin öldürüldüğünü, bunlardan 12'sinin silahla vurularak hayatını kaybettiğini yazdı.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise 2025 yılında bir önceki yıla kıyasla yüzde 10 artışla 252 kişinin öldürüldüğünü aktardı.

Filistinliler, 10 milyondan fazla nüfusa sahip İsrail'de nüfusun yüzde 21'ini oluşturmalarına rağmen hükümetin kendilerine yönelik ayrımcılık ve ötekileştirme politikalarını sistematik biçimde uyguladığını dile getiriyor.