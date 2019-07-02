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Film karakterlerinin kostümleriyle halay görüntüsü ilgi gördü

55 dakika önce

IRAK'ın Süleymaniye kentindeki AVM'de ünlü film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçıların Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektiği etkinlik ilgi gördü.

Film karakterlerinin kostümleriyle halay görüntüsü ilgi gördü, System.String[]
IRAK'ın Süleymaniye kentindeki AVM'de ünlü film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçıların Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çektiği etkinlik ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, süper kahraman  'Batman'in kostümününde yer alması nedeniyle etkinliğin Batman'da düzenlendiği sanıldı.
Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'ne bağlı Süleymaniye kentindeki AVM'de Batman, Spider Man,Jurassic World filminden Dinozor ve T-Rex ile Yıldız Savaşları'ndan 3CPO, Raptor, Stormtrooper ve Darth Vader gibi ünlü animasyon film karakterlerinin kostümlerini giyen dansçıların katılımıyla etkinlik düzenlendi. Dansçı grubu, giydikleri animasyon film karakterlerinin kostümleriyle Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Dansçıların değişik figürler sergilediği etkinliği, AVM'ye gelenler ilgiyle izledi. Sosyal medya hesaplarına da yüklenen dansçıların videosu gündem oldu. Çok sayıda sosyal medya kullanıcısı, dev dinozor kostümlü dansçıların figürlerinin de yer aldığı videoyu beğenip paylaştı.
Bazı sosyal medya kullanıcılarının, film karakteri süper kahraman 'Batman'ın da yer aldığı etkinliğin Batman'da düzenlendiği sandığı videoya yapılan ilginç yorumlar dikkat çekti.
AVM yöneticileri, beğenilen film karakterli halay konseptini, perşembe ve cuma günleri ziyaretçilere yönelik düzenlemeyi sürdüreceklerini söyledi.


- Diyarbakır
Haber Yayın Tarihi : 02.07.2019 04:39 Kaynak: DHA
Süleymaniye, Irak, Güncel
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