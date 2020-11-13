Film seyreder gibi yıkımı izlediler - Son Dakika

Film seyreder gibi yıkımı izlediler

Kimi sarılarak izledi, kimi seyir halindeyken çekim yaptı, kimi ellerinde alışveriş poşetleriyle telefona sarıldı

İZMİR - İzmir Bayraklı'daki Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan Canbazoğlu Sitesi, depremde hasar görmesi nedeniyle kontrollü şekilde yıkılıyor. Yıkım işlemini film izler gibi izleyenlerin yanı sıra bazı vatandaşlar da o anlar cep telefonları kamerasıyla kaydetti. Kimisi aracı seyir halindeyken görüntü alırken, kimisinin de ellerindeki alışveriş poşetleriyle cep telefonuna sarılması dikkat çekti.

İzmir'deki depremde çok sayıda bina hasar gördü. Hasarlı binaların kontrollü şekilde yıkım işlemleri de devam ediyor. İzmir Bayraklı'daki Haydar Aliyev Caddesi üzerinde bulunan Canbazoğlu Sitesi, iş makineleri ile yıkılıyor. Çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği Rıza Bey Apartmanı'nın yakınında bulunan sitenin yıkımına, vatandaşların ilgisi de büyük oldu. Bir çift, sarılarak adeta film izler gibi yıkımı izlerken, bir araç sürücüsü ise seyir halindeyken cep telefonuna sarılıp yıkımı kaydetmeye çalıştı. Bir vatandaşın ise elinde alışveriş poşetleri varken yıkımı cep telefonu kamerasına kaydettiği görüldü. Öte yandan binada birçok hukuk bürosunun olması sebebiyle yıkım sırasında dava dosyalarının savrulması dikkat çekti.

Yıkımı kaydeden Mehmet Bişeroğlu isimli vatandaş, "Çekmek istedim, çekiyorum. Ağabeyim Rıza Bey Apartmanı'nda oturuyordu. Kızım Dilek de o sırada binadaydı. Birden bire her yer toz olunca 'Rıza Bey Apartmanı gitti' dediler. Hemen oraya koştum. Kızımı 45 dakika sonra enkazdan çıkarttık" dedi. Ramazan Çiftçi ise, "2000 yılında buradan ev alacaktım ama nasip olmadı. Demek ki kısmet bu şekildeymiş. 20 yıl önce almak için baktığım binalar şimdi hasarlı. Buradan ev almadım diye seviniyorum. Eğer alsaydım ben de mi bunları yaşayacaktım diye düşünüyorum. Evleri hasarlı olan insanlar için de üzülüyorum" diye konuştu. Yıkımı çekenler arasında Giresun'dan İzmir'e gelen gazetecilik bölümü öğrencileri de vardı. Şefik Durdu ve Cansu Tatar, "Giresun Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencileriyiz. Yaşanılanları görmek, vatandaşlardan bilgi toplamak ve haber yapmak için buradayız" ifadelerini kullandı.

Özellikle Bayraklı ilçesinde kontrollü yıkım çalışmaları sürerken, Cumhuriyet Sitesi'nde bulunan bir binanın yıkım sırasında tamamen çökmesi de kameralara yansıdı.