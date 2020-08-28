Film yapımcılarının yeni gözdesi: Aladağlar - Son Dakika

Film yapımcılarının yeni gözdesi: Aladağlar

Av turizmi, kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için yurt dışından ve içinden çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, son zamanlarda film yapımcılarının da ilgi odağı olduDağcılar, macera tutkunları ve doğaseverlerin ilgi...

Av turizmi, kaya tırmanışı, tur kayağı, trekking, dağ bisikleti, off-road, kampçılık ve izcilik faaliyetleri için yurt dışından ve içinden çok sayıda maceracıyı çeken Aladağlar, son zamanlarda film yapımcılarının da ilgi odağı oldu

Dağcılar, macera tutkunları ve doğaseverlerin ilgi gösterdiği Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Aladağlar bölgesi, birçok film yapımcısının dikkatini çekiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile TRT'nin katkılarıyla geçen yıl, yönetmenliğini Fatih Özcan'ın yaptığı, başrolünde Serhat Kılıç'ın oynadığı ve köyde çobanlık yapan iki kardeş arasında geçen olayların anlatıldığı "Mavzer" filmine ev sahipliği yapan Aladağlar'ın Niğde sınırları içerisindeki milli park alanı, Hint sinemasının dünyaca ünlü aktörü Aamir Khan'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle Hindistan'da yarıda bıraktığı "Laal Singh Chaddha" adlı yeni filminin bir kısmına da doğal plato olacak.

Bölgede yönetmenliğini İranlı İman Tahsin'nin yaptığı, yapımcılığını ve başrollerini Orkun Olgar ve Ahmet Pınar'ın üstlendiği "Karanlık Madde" isimli doğa macera ve gerilim filminin çekimleri de sürüyor.

Yıl sonunda vizyona girmesi planlanan filmde, İstanbul'dan yola çıkan 10 doğaseverin, Aladağlar'da yaşadığı olaylar anlatılıyor.

Filmin başrol oyuncusu Orkun Olgar, AA muhabirine, projeye başlarken hiç yapılmamışı yapmak için yola çıktıklarını anlattı.

Bölgede tamamı doğada geçen, içinde her türlü doğal yapının olduğu ilk kez doğa ve macera filmi çekildiğini belirten Olgar, "Hikaye, İstanbul'dan yola çıkan 10 kişilik doğaseverin Aladağlar'da kampta başlarına gelen hem doğayla alakalı hem de doğaüstü bazı konuları içeriyor. Doğa üstü olaylar derken, bunun içinde cin, şeytan, peri değil de biraz daha kuantum fiziğiyle açıklayabileceğimiz bazı gelişmelerle şekillenen heyecanlı olaylar silsilesi diyebiliriz." ifadelerini kullandı.

Olgar, her şeyiyle farklı bir film yapmak için yola çıktıklarına dikkati çekerek, filmin herkesi şaşırtacağına vurgu yaptı.

"Aladağlar, filmcinin cenneti diyebiliriz, doğal bir set"

Aladağlar bölgesine daha önce geldiğini ve çok beğendiğini anlatan Olgar, şöyle konuştu:

"Burası çok kısa mesafede İtalya'nın doğa mitlerine, Grand Kanyonu'na, dünyaca ünlü bazı mağaraların benzerlerine ve harika bir bozkırı neredeyse içinde barındırıyor. Dolayısıyla hakikaten muazzam bir yer. Burası kastımız olsun, kamera arkası olsun herkesi büyüledi. Çok farklı dokuyu, bu kadar küçük bir alanda bulabildiğiniz dünyada kaç yer var bilmiyorum. Doğa filmi yapmak isteyen birinin 'cenneti' diyebiliriz buraya. Dolayısıyla Aladağlar, filmcinin cenneti diyebiliriz, doğal bir set burası."

"Aladağlar'a ilk kez geliyoruz, muhteşem bir yer"

Başrol oyuncularından Ahmet Pınar ise seyircinin bu projede kendisini daha önce oynadığı filmlerde canlandırdığı "polis, asker, ajan" rollerinin dışında farklı bir karakterde, kampçı olarak izleyeceğini anlattı.

Herkesin kendi rolüne çok çabuk büründüğüne dikkati çeken Pınar, şöyle devam etti:

"Çekimin altıncı günündeyiz, hepimiz kampçı gibi davranmaya başladık. Aladağlar'a ilk kez geliyoruz, muhteşem bir yer. Set ortamının zor olacağını tahmin ediyorduk çünkü küçük bir ekiple çalışıyoruz. Normal sinema çalışmasının dışında, 25 kişilik bir ekiple buraya geldik. Çok süratli hareket ediyoruz, dolayısıyla zamanımız kalıyor, bölgenin keyfini de sonuna kadar çıkartıyoruz. Daha önce gelmemiş olanlara ilk önce Aladağlar'a gelmelerini daha sonra yurt dışına gitmelerini tavsiye ederim. Muhteşem bir güzellik, muhteşem bir doğa, muhteşem bir atmosfer, büyülendik kısacası."

Pınar, 20 günü Aladağlar'da olmak üzere 30 günlük çekim planlamaları olduğunu dile getirerek, "Oldukça süratliyiz, son derece memnunuz durumdan. Yerel halk, belediye, valilik bizden yardımlarını esirgemedi, herkese teşekkür ediyorum. İnşallah çok güzel bir sonuçla buradan ayrılacağız." dedi.

Filmin aralık ya da gelecek yıl ocak ayında vizyona girmesinin planlandığı belirtildi.

Film yapımcılarının yeni gözdesi: Aladağlar

Serhat Kılıç, Ahmet Pınar, Aladağlar, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2020 12:24 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Film yapımcılarının yeni gözdesi: Aladağlar - Son Dakika

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