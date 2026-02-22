Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi - Son Dakika
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
22.02.2026 09:52
10 yaşında 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğuna yönelik söylemleriyle gündem olan ve bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer alan Atakan Kayalar namıdiğer "Filozof Atakan" yıllar sonra yeniden görüntülendi. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Atakan'ın saçlarını uzattığı ve epey zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar şimdilerde 17 yaşında. Atakan'ın aradan geçen yıllar içindeki değişimi internete düşen bir fotoğraf karesine de yansıdı.

EN FAZLA ARAŞTIRILAN İSİMLERDENDİ

Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

"FİLOZOF ATAKAN"

250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

SAÇLARINI UZATTI

Atakan'ın son hali ise internete düşen bir fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Atakan'ın saçlarını uzattığı ve epey zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.

Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ariza Makakula Ariza Makakula:
    filozof reyiz 0 0 Yanıtla
  • kalem kağıt kalem kağıt:
    Haber yapiyorsunuz güncel fotosu yok yönetici bakmiyor editor vs kimse bakmıyor oraya bari bir bayır eşeği fotosu koyun tık sayınız artar 0 0 Yanıtla
  • Mutlu Deveci Mutlu Deveci:
    Bu nasıl haber fotograf nerde benmi göremedim herkezmi göremiyor ??? 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
