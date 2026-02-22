10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar şimdilerde 17 yaşında. Atakan'ın aradan geçen yıllar içindeki değişimi internete düşen bir fotoğraf karesine de yansıdı.
Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı.
250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.
Atakan'ın son hali ise internete düşen bir fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Atakan'ın saçlarını uzattığı ve epey zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.
Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi
