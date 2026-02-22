Filozof Atakan uzun bir aradan sonra yeni imajıyla görüntülendi

10 yaşındayken 5 ayda 250 felsefe kitabı okuduğunu söylemesiyle dikkat çeken Atakan Kayalar şimdilerde 17 yaşında. Atakan'ın aradan geçen yıllar içindeki değişimi internete düşen bir fotoğraf karesine de yansıdı.

EN FAZLA ARAŞTIRILAN İSİMLERDENDİ

Türkiye, 10 yaşındaki Atakan Kayalar'ı sosyal medyada paylaşılan görüntüsüyle tanıdı. Bir alışveriş merkezinde kitaplara bakarken düşüncelerini paylaşan ve okuduğu kitaplardan bahseden Atakan Kayalar, bir dönem internette en fazla araştırılan isimler arasında yer aldı.

"FİLOZOF ATAKAN"

250 kitap okuduğunu dile getiren Atakan Kayalar, küçük yaşta olmasına rağmen felsefe kitaplarına olan ilgisi ve söylemleri ile sosyal medyada 'Filozof Atakan' olarak anılmaya başlandı.

SAÇLARINI UZATTI

Atakan'ın son hali ise internete düşen bir fotoğraf karesiyle ortaya çıktı. Bir kafede çalışanlarla fotoğraf çektiren Atakan'ın saçlarını uzattığı ve epey zayıfladığı dikkatlerden kaçmadı.