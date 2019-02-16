Fındık Bahçesinde Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı
59 dakika önce
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fındık bahçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.
Ordu
'nun Ünye
ilçesinde bir fındık bahçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı. İnkur
Mahallesi Erenler
mevkisindeki bir fındık bahçesinde yaralı şahin gören Sami Bulut, durumu Ünye Avcılar
ve Atıcılar Derneği Başkanı Kadir Murat İnce
'ye bildirdi. İnce de Doğa Koruma ve Milli Parklar
Ünye Şefliğine bilgi verdi.
Şeflik ekipleri, kanadı ve ayağından yaralandığı belirlenen şahini koruma altına aldı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan veteriner Eren Yeşilkaş'a teslim edilen yaralı şahinin tedavi süreci başlatıldı.
Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:13 Kaynak: AA
Melih Gökçek'ten Manidar Diriliş Ertuğrul Mesajı!
Ordu Çevre Yolu, Mart Sonunda Hizmete Giriyor
CHP'den Bir İstifa Daha! Eski Belediye Başkanı DSP'nin Ankara Adayı Olacak
Bor Madeninden Üretilen Boron'un Satışı Beklentileri Aştı