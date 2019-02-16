Son Dakika Haberleri: Fındık Bahçesinde Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

Fındık Bahçesinde Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı

59 dakika önce

Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fındık bahçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

Fındık Bahçesinde Bulunan Yaralı Şahin Tedavi Altına Alındı, System.String[]
Ordu'nun Ünye ilçesinde bir fındık bahçesinde yaralı bulunan şahin tedavi altına alındı.

İnkur Mahallesi Erenler mevkisindeki bir fındık bahçesinde yaralı şahin gören Sami Bulut, durumu Ünye Avcılar ve Atıcılar Derneği Başkanı Kadir Murat İnce'ye bildirdi. İnce de Doğa Koruma ve Milli Parklar Ünye Şefliğine bilgi verdi.

Şeflik ekipleri, kanadı ve ayağından yaralandığı belirlenen şahini koruma altına aldı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Ordu Şube Müdürlüğüne bağlı görev yapan veteriner Eren Yeşilkaş'a teslim edilen yaralı şahinin tedavi süreci başlatıldı.

Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 05:13 Kaynak: AA

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