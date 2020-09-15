Fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika

Fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü

KARADENİZ Bölgesi'nde fındık hasadında sona gelinirken, toplanıp patozlanan fındıkların harmanlarda kurutulması sürüyor.

Fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü, System.String[]

KARADENİZ Bölgesi'nde fındık hasadında sona gelinirken, toplanıp patozlanan fındıkların harmanlarda kurutulması sürüyor. Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, serbest piyasada fındık fiyatlarının Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatıyla baş baş gittiğini belirterek "Fındık bu sezon üreticiyi güldürdü" dedi.

Karadeniz'de önemli geçim kaynaklarından olan fındıkta hasat sürüyor. Bahçeye giren kimi üreticiler, fındığı kendi imkanlarıyla toplarken kimileri ise mevsimlik tarım işçisi tutuyor. Fındık üreticileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun kalite fındığın 22,5 TL, levant kalite fındığın 22 TL'den alınacağı açıklamasını olumlu karşılıyor. Orta Karadeniz Bölgesi'nde ağustos ayının ilk haftalarında başlayan fındık hasadında sona yaklaşıldı. Deniz seviyesinden 1500 metre yükseklikteki yerlerde fındık çeşidi olan 'çakıldak' fındıkların hasadında da sona gelinirken Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi illerinden bölgeye gelen mevsimlik fındık işçileri de geri döndü. Pandemi döneminde işçiliğinin büyük bölümünü kendileri yapan üreticiler, hasatta da kendileri çalışıp fındıkta masrafı yarı yarıya indirdi. Patozlanan fındıkların harmanlarda kurutma işlemi de sürerken, bazı üreticiler de işçilik ve diğer ücretleri karşılayabilmek için ihtiyacı oranında serbest piyasaya fındık sattığı da gözlendi.

'PANDEMİ DÖNEMİNDE DE FINDIĞIN DEĞERLİ BİR ÜRÜN OLDUĞUNU GÖRDÜK'Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, pandemi döneminde üreticilerin büyük bölümünün fındıkta bakım, ilaçlama gibi işçiliğini kendisinin yaptığını, işçilik yevmiyesi ödemediği için de önemli ölçüde kar elde ettiğini söyledi. Aynı şekilde üreticilerin kendilerinin ve yerli işçilerinin hasatta çalıştığını, hasatta da işçilik ücretlerinden kar sağlandığını vurgulayan Akça, "Pandemi döneminden önce üreticilerimiz fındık işçiliği ve toplamayı büyük oranda yevmiye vererek yaptırıyordu. Ancak pandemi zamanında fındık işçisi bulunamadı. Bu nedenle üreticiler bizzat kendi bahçelerine baktı. Her türlü ihtiyaç olan bakımlarını üstlendi. Böylece işçilik ücretlerini azalttı, gideri de azalmış oldu. Aynı şekilde 1-2 ton fındığı olan çoğu üreticimiz fındığını kendisi topladı. TMO tarafından açıklanan levant kalite için 22 TL fiyatı baz alırsak üreticilerimiz bu sezondan memnun. Geçen sezon olduğu gibi bu sezonda serbest piyasa fiyatlarının yakın zamanda TMO fiyatlarının üzerinde seyredeceğini tahmin ediyoruz. Çünkü fındık çok değerli bir ürün, pandemi döneminde de gördük ki bağışıklığı güçlendirmede destekleyici olduğundan dünyada fındığa daha fazla ilgi var" dedi.YENİ SEZON HAZIRLIĞI BAŞLIYORFındıktan üreticinin kazancının artmasıyla üreticinin bahçesine daha fazla ilgi göstereceğini de ifade eden Akça, "Fındığın en büyük girdi maliyeti olan fındık toplama işçiliğini birçok fındık üretici kendileri yaptılar ve fındığın maliyetini aşağıya düşürdüler. Üreticimiz fındık fiyatlarının bu tür gelişmesinden memnun oldu. Maliyetlerde aşağıya çekildiği için kazanç arttı. Fındık hasat sezonu bitti ama gelecek sezonun hazırlıkları başladı. Artık üretici fındıktan para kazanmaya başlayınca birçok işçiliği de kendisi yapmaya başladı. Bundan sonraki süreçte üreticilerimiz kendileri bahçelerine bakarak maliyetleri aşağıya düşürecek ve fındıktan kazandıkları para hatırı sayılır düzeyde olacak" diye konuştu.3 ton fındık üreten İhsan Özdemir, bu sezon fındığın normal olduğunu belirterek, "Bu sene fındık yüzümüzü güldürdü diyebiliriz. Üretim olarak istediğimizi aldık, fiyat olarak da gayet makul. Serbest piyasada fiyatların daha da yukarı çıkmasını bekliyoruz. Fiyat yükselene kadar fındığı depoda saklayacağız, geçen sezon olduğu gibi bu senede fiyat artınca satacağız" dedi.TAHMİNİ FINDIK REKOLTESİ 665 BİN TONTürkiye yılda 500 ile 700 bin ton arasında fındık üretimi yaparak, dünyada hem üretimde hem de ihracatta söz sahibi olmayı sürdürüyor. İtalya, Almanya, Fransa, Avusturya, Belçika ve İngiltere'nin de aralarında bulunduğu 110'dan fazla ülkeye fındık ihracatı yapan Türkiye, tarım ve gıda ürünleri ihracatının yüzde 9'unu tek başına fındıktan sağlıyor. 592 bin kayıtlı fındık üreticisinin olduğu Türkiye'de, 728 bin hektar alan üzerinde fındık üretimi yapılıyor. Türkiye'nin 2020 yılı tahmini fındık rekoltesi ise 665 bin ton olarak belirlendi. Türkiye yaptığı 250 bin ton iç fındık ihracatıyla da dünya fındık ihracatının yüzde 76'sını tek başına karşılıyor. Yılda 2 milyar doların üzerinde gelir elde edilen fındık ihracatı her geçen yıl katlanarak artarken, üreticiler de dekar başına üretimi artırması için destekleniyor. Fındık üreticilerine ayrıca dekar başına 170 lira 'alan bazlı gelir desteği' ödemesi de yapılıyor. TMO tarafından son yıllarda müdahale alımı yapılmasıyla serbest piyasada fındık fiyatının da artması üreticinin yüzünü güldürüyor.

TMO tarafından Giresun kalite fındık 22.50 TL'den, levant kalite fındık ise 22 TL'den satın alınıyor. Serbest piyasada ise fındık fiyatı 21 TL ile 22 TL arasında değişiyor.


Karadeniz Bölgesi, Türk Lirası, Karadeniz, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 08:40 - Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika

Çin'den koronavirüs aşısı ile ilgili sevindiren haber: Kasım'da halkın kullanımına sunulacak TFF Başkanı Nihat Özdemir: Sergen Yalçın 1 maç daha takımının başında olamayacak Gülşah Saraçoğlu, Doya Doya Moda'nın çekimlerinde yere kapaklandı İTÜ'nün Maçka'da devam eden 14 katlı yurt binası tepki çekti Kayıp genç kızın gözü yaşlı annesine son sözleri "anne yetiş" oldu Burcu Kıratlı, "Partimizde 10 kişi koronavirüse yakalandı, abartmayın" diyen Şevval Şahin'e öfke kustu Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Cemil Çiçek: 15 Temmuz yeteri kadar ibret olmadı Canan Kaftancıoğlu'nun "Atatürk" dememesi üzerine başlayan tartışmaya Kılıçdaroğlu müdahale etti Ağabeyini bıçaklayıp kaçarken çatıdan düştü, gazetecilere tepkisi ise "Beni meşhur ettiniz" oldu Kaçak kazı yapmak için girdikleri kuyuda zehirlenen 2 kişinin cansız bedeni bulundu 36 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Fatih Karagümrük'ün kendisine ait tesisinin olmaması dikkat çekiyor DEVA Partisi lideri Ali Babacan: Tedavi sürecimde AK Parti ve MHP'den herhangi bir telefon gelmedi Yetişkin film yıldızı Zoe Parker evinde ölü bulundu NTV ile yollarını ayıran Ali Ece, TRT Spor'a transfer olduğunu duyurdu Defne Samyeli, derin göğüs dekolteli kıyafetiyle dikkatleri üzerine çekti
Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek Barcelona Başkanı Josep Bartomeu, Messi'den indirim isteyecek         
22:42
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz         
22:38
Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu Son Dakika: Medipol Başakşehir, deplasmanda Hatayspor'a 2-0 mağlup oldu         
21:55
Karadeniz müziğinin sevilen ismi Karadeniz müziğinin sevilen ismi "Cimilli İbo" lakaplı İbrahim Özer yoğun bakımda alındı         
21:22
Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu Otel skandalına karışan Manchester City'li Phil Foden'ın Türkiye maçı öncesi attığı müstehcen mesajları ifşa oldu         
20:51
Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı Konya'da 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan cinayet anına ait görüntüler ortaya çıktı         
20:39
Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı Çok Güzel Hareket Bunlar ile şöhreti yakalayan Zeynep Koçak'ın büyük değişimi hayranlarını şaşırttı         
20:25
Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı Gaziantep FK, Fenerbahçe ile yollarını ayıran Alper Potuk'u gündemine aldı         
20:22
Show TV'deki Show TV'deki "Arıza" dizisinde Van'a "Dağ başı" denilmesinden sonra tepkiler çığ gibi büyüdü         
20:02
Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı Fenerbahçe'de gönderilecekler listesinde bulunan Jailson antrenmana çıkmadı         
19:46
15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu 15 gündür kendisinden haber alınamayan şahsın cansız bedeni, parçalanmış halde bulundu         
19:43
Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti Kimseye aldırış etmeden mezarlıkta cinsel ilişkiye giren çift, büyük tepki çekti         
19:31
CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının CHP'li başkanın kendisine tecavüz ettiğini söyleyen kadın, savcının "Neden yıllarca bekledin?" sorusuna bu yanıtı verdi         
18:41
Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu Kaldığı otelde pitbull cinsi iki köpeğin saldırısına uğradı! 40 dikiş atılıp, 100 iğne vuruldu         
18:36
Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi Valiliklerden açıklamalar peş peşe geldi! 26 ilde 65 yaş üstüne yeni kısıtlamalar getirildi         
17:50
3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti 3 yaşındaki çocuk, bamya yedikten sonra fenalaşarak hayatını kaybetti         
17:27
Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu Celta Vigo Teknik Direktörü Garcia: Emre Mor için bir tane iyi söz söyleyen yoktu         
17:26
Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı Canlı derste sigara içen öğretmen hakkında soruşturma başlatıldı         
16:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ekose desenli ceketleri Alman gazetesine haber oldu         
16:31
Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti Ölen kızının şiddet gördüğü anlardaki yardım çığlığını duyan acılı baba feryat etti         
16:31
Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu Burak Yılmaz'ın Metz maçındaki performansı, Fransız basınında gündem oldu         
15:51
Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur Döner ustası, koronaya sürekli tükettiği dört gıda maddesi ile meydan okudu: Gelirse pişman olur         
14:30
Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı Evinde ölü bulunan Aleyna Çakır'ın sevgilisinden dayak yediği anların ses kaydı ortaya çıktı         
14:01
Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi Fuhuş pazarlığı sonrası otel odasına çıkan 2 kafadar gasbedildi         
13:48
Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın Koronadan ölen vatandaşın ölmeden önceki son videosu: Ben geç kaldım, sizler sakın kalmayın         
13:16
Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp Otogarı birbirine katan kadının saldırdığı polislerin ifadesi ortaya çıktı: Kalçasını tırnaklayıp "Beni taciz ettiler" dedi         
12:41
Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti Tanımadığı kişi tarafından sokak ortasında öldüresiye dövülen vatandaş hayatını kaybetti         
12:27
Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı Aynı gün hayata gözlerini yuman 3 kardeşten geriye babalarıyla çektirdikleri kare kaldı         
12:09
3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi 3 çocuk babası, sosyal medyadan üç kelimelik paylaşım yapıp yaşamına son verdi         
11:33
"Anadolu jelibonu" olarak bilinen köftürün faydaları saymakla bitmiyor         
10:56
Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor Ailesi tehdit edilen adam isyan etti: Nikahlı karımı görmüş, ''Bu kadını istiyorum'' diyor         
10:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2020 09:06:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Fındık hasadı üreticinin yüzünü güldürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei