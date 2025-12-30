Fındıklı'da CIP Kazası: 2 Ölü - Son Dakika
Fındıklı'da CIP Kazası: 2 Ölü

Fındıklı\'da CIP Kazası: 2 Ölü
30.12.2025 23:17
Rize'nin Fındıklı ilçesinde dere yatağına yuvarlanan cipteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Rize'nin Fındıklı ilçesinde cipin dere yatağına yuvarlandığı kazada 2 kişi öldü.

Gürcüdüzü Yaylası'na dün sabah saatlerinde gitmek üzere cip ile yola çıkan sürücü Turgay Erdoğan (47) ile beraberindeki Muhsin Aytemiz'den (65) haber alamayan aileleri, durumu güvenlik güçlerine bildirdi.

2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu! Uçuruma yuvarlanmışlar

CİP UÇURUMA YUVARLANDI

İhbar üzerine bölgeye jandarma, AKUT, İl Özel İdaresi ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı arama sonucu, Gürcüdüzü Yaylası istikametine 5 kilometre mesafe uzaklıkta uçuruma yuvarlanan cip dere yatağının içerisinde bulundu.

2 belediye meclis üyesinin cansız bedeni bulundu! Uçuruma yuvarlanmışlar

2 BELEDİYE MECLİS ÜYESİNİN CANSIZ BEDENİ ÇIKARILDI

Cipteki 2 kişinin cansız bedenine ulaşan ekiplerce yapılan kontrolde, Fındıklı Belediye Meclis üyesi olduğu öğrenilen Aytemiz ile Erdoğan'ın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: AA

