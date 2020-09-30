Fındıkta budama eğitimi başladı - Son Dakika

Düzce'nin Yığılca ilçesinde çiftçi eğitimlerine yönelik fındıkta budama eğitimleri başladı.
Yığılca Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan eğitimlere Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda katılım 15 kişi olarak sınırlandırıldı.
Yığılca Ziraat Odası, İŞKUR ile Yığılca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle fındıkta budama ve iyi tarım uygulamaları eğitimi çiftçilerin katılımıyla yapıldı.
Eğitime katılan çiftçilere, İŞKUR tarafından günlük 30 lira ödeme yapılacak.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2020 10:05 - Kaynak: AA
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