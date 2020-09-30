Fındıkta budama eğitimi başladı - Son Dakika

Yığılca Ziraat Odası, İŞKUR ile Yığılca Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü işbirliğiyle fındıkta budama ve iyi tarım uygulamaları eğitimi çiftçilerin katılımıyla yapıldı.

Yığılca Ziraat Odası toplantı salonunda yapılan eğitimlere Kovid-19 tedbirleri doğrultusunda katılım 15 kişi olarak sınırlandırıldı.

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