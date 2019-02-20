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Finike'de Cumhur İttifakı Meclis Listesini Teslim Etti

19 dakika önce

Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, İlçe Seçim Kurulu'na AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarıyla beraber Belediye Meclis Üyeleri listesini teslim etti.

Finike'de Cumhur İttifakı Meclis Listesini Teslim Etti, System.String[]
Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, İlçe Seçim Kurulu'na AK Parti ve MHP İlçe Başkanlarıyla beraber Belediye Meclis Üyeleri listesini teslim etti.

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, Belediye Meclis Üyeleri listesini İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Dülgeroğlu, İlçe Seçim Kurulu'na AK Parti İlçe Başkanı Osman Aladağ, MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ve parti üyeleriyle beraber gitti. İlçe Seçim Kurulu çıkışında el ele poz veren ilçe başkanları ve Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, birlik ve beraberlik mesajları verdi.

"Milli beka şuuruyla çalışacağız"

MHP İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar ile birlikte Cumhur İttifakı Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu'nu desteklemek için listeleri teslim etmeye geldiklerini belirten Osman Aladağ, "İlçemiz için hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Cumhur İttifakı için 'Bu mesele milli beka meselesi'dir' diyor. Bizlerde bu milli beka meselesinin şuuruyla inşallah hem Büyükşehir Belediye'mizi hem meclis üyelerimizi hem de Finike Belediye başkanlığını almak için var gücümüzle çalışacağız. İnşallah Finike'miz için hayırlısı olur" dedi.

"Gündüz yorulmadan, gece uyumadan çalışacağız"

MHP Finike İlçe Başkanı Hakan Türksoy Akpınar, "31 Mart yerel seçimlerinde Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'nin teveccühleriyle Nail Dülgeroğlu Cumhur İttifak'ında başkan adayımız oldu. Biz bu süreçten sonra Cumhur İttifakı dokusuna uygun olarak, Cumhur İttifakı'nı Finike'de Nail Dülgeroğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde de Menderes Türel'e seçimleri kazandırmak için gündüz yorulmadan, gece uyumadan çalışacağız" diye konuştu.

"2-5-8 ve 11'inci sıralar AK Parti kontenjanı"

Cumhur İttifakı MHP Finike Belediye Başkan Adayı Nail Dülgeroğlu, "Cumhur İttifakı'nın Finike Belediye Başkan Adayı olarak MHP'den İlçe Seçim Kurulu'na listemizi teslim ettik. Biliyorsunuz Belediye Meclis üyelerinde 2-5-8 ve 11'inci sıralardaki AK Partili arkadaşlar partileri tarafından bize verilen isimler. 2-5-8 ve 11'in dışında kalan tüm arkadaşlarımız bizim tarafımızdan belirlenen arkadaşlarımızdır" şeklinde konuştu.

"Türel'le Finike'ye çok büyük hizmetler yapacağız"

Cumhur İttifakı'nın Finike'de başarılı olabilmesi için el birliğiyle çalışacaklarını ifade eden Dülgeroğlu, "Birbirimizi kucaklayarak seçim çalışmalarını sürdüreceğiz. Rakiplerimize de buradan başarılar diliyorum. Cumhur İttifakı'nın başkan adayı olarak Finike'de açık ara belediye başkanlığını birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız sürece kazanacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın. Büyükşehir Belediye Başkan Adayımız Menderes Türel de buradan rekor bir oy alacak. Nail Dülgeroğlu ve Menderes Türel Finike'ye çok büyük hizmetler yapacaklar, bunu buradan tüm Finikeli hemşehrilerime müjdeliyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.02.2019 09:44 Kaynak: İHA

MHP, Nail Dülgeroğlu, Finike, Politika
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