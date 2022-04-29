STOCKHOLM - Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç ile NATO kararlarının "aynı" olması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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STOCKHOLM - Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç ile NATO kararlarının "aynı" olması gerektiğini söyledi

29.04.2022 13:40

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararını aynı yönde ve aynı anda alması gerektiğini söyledi.

Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto, Finlandiya ve İsveç'in NATO'ya üyelik kararını aynı yönde ve aynı anda alması gerektiğini söyledi.

İsveç Dışişleri Bakanı Ann Linde, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de Finlandiya Dışişleri Bakanı Pekka Haavisto ile görüştükten sonra basın toplantısı düzenlendi.

Haavisto, "NATO üyelik kararımız ne yönde olursa olsun her iki ülkenin de aynı anda ve aynı yönde karar vermesi gerekir." ifadelerini kullandı.

Linde ise NATO konusunda İsveç'in bir karar almadığını ve sürecin hızlandırılması gerektiğini kaydetti. Olası bir NATO üyelik kararına diğer NATO ülkelerinin olumlu baktığını aktaran Linde, 17 Mayıs'ta Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'nin İsveç'e yapacağı ziyaretin çok önemli olacağını sözlerine ekledi.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, dün, Temsilciler Meclisi Dışişleri Komitesi'ne yaptığı açıklamada, İsveç ve Finlandiya'nın başvurmaları halinde NATO üyeliğini güçlü bir şekilde destekleyeceklerini vurgulamıştı.

STOCKHOLM - Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç ile NATO kararlarının aynı olması gerektiğini söyledi
STOCKHOLM - Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç ile NATO kararlarının aynı olması gerektiğini söyledi
STOCKHOLM - Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç ile NATO kararlarının aynı olması gerektiğini söyledi
STOCKHOLM - Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç ile NATO kararlarının aynı olması gerektiğini söyledi

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel STOCKHOLM - Finlandiya Dışişleri Bakanı, İsveç ile NATO kararlarının 'aynı' olması gerektiğini söyledi - Son Dakika


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