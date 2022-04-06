FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI - Son Dakika
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FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

06.04.2022 10:59

ADANA'da polisten kaçıp, yakınlarının evine saklanan firari hükümlü İsmail A., yakalandı.

ADANA'da polisten kaçıp, yakınlarının evine saklanan firari hükümlü İsmail A., yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan 5 yıl kesinleşmiş hapis ve para cezasıyla aranan İsmail A.?nın yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, İsmail A.?nın saklandığını belirlediği evin bulunduğu sokağa pusu atıp beklemeye başladı. Polisin geldiğini haber alan İsmail A., Seyhan ilçesi Kayalıbağ Mahallesi'ndeki yakınlarının evine gitti.

Bunun üzerine ekipler, söz konusu adrese gidip İsmail A.?nın saklandığı evi ablukaya aldı. Dışarı çıkan akrabaları İsmail A.?nın evde olmadığını söyledi. Bölgeden ayrılmayan ekipler, İsmail A.'yı bir süre sonra gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan İsmail A. önce adliyeye, ardından da cezaevine götürüldü.

FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI
FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI

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Aranan Şahıslar Büro Amirliği, Asayiş Şube Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel FİRARİ HÜKÜMLÜ SAKLANDIĞI ADRESE DÜZENLENEN OPERASYONLA YAKALANDI - Son Dakika


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