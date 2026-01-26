Fırat Life Style 2026 Vizyonunu Açıkladı

İnşaat, sanayi, gıda, lojistik, enerji, bilişim ve turizm sektörlerinde faaliyet gösteren Fırat Life Style, bugüne kadar ulaştığı üretim gücünü, yatırım büyüklüğünü ve 2026 projelerini düzenlediği basın toplantısında açıkladı.

Türkiye'de ve yurt dışında hayata geçirdiği projelerle bugüne kadar 32 bin bağımsız bölüm teslim eden Fırat Life Style, konut, ofis ve ticari alanlar dahil 36 binin üzerinde gayrimenkul ürettiğini duyurdu. 7 sektörde 10 milyar doları aşan yatırım hacmiyle faaliyetlerini sürdüren şirket, ilk basın toplantısında üretim gücünü ve yeni projelerini kamuoyuyla paylaştı.

Şirket; konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra Türkiye'de ve yurt dışında üstlendiği taahhüt projeleriyle faaliyet alanını genişletme misyonunu sürdürüyor. Bugüne kadar 48 projeyi tamamladığı öğrenilen şirket, 2026 yılında 9 yeni proje için de somut adımlarını attı.

Bugüne kadar 48 projeyi tamamlayan şirket, halihazırda 13 projede inşaat faaliyetlerini sürdürdüğünü bildirdi. 2026 yılı itibarıyla planlanmış 9 yeni projeye daha başlamaya hazırlanan grup, bu yeni dönemde yaklaşık 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatını başlatmayı planlıyor.

Konut ve ticari gayrimenkul yatırımlarının yanı sıra büyük ölçekli taahhüt projeleriyle de faaliyet alanını genişletmeyi hedefleyen Fırat Life Style, yurt dışında Irak Merkez Bankası'nın inşaatını ve Özbekistan'da Bağımsızlık Anıtı gibi kamu niteliği yüksek projeleri hayata geçirirken; Türkiye'de ise Hatay, Adıyaman ve İzmir'de deprem sonrası yeniden inşa çalışmalarını yürüttüğünü duyurdu.

Bu kapsamda bugüne kadar yaklaşık 9 bin 500 deprem konutunun inşaatını gerçekleştiren grup, bugün itibarıyla 6 bin 500 konutu da teslim etmiş durumda. Kalan 3 bin konutun ise 2026 yılının üçüncü çeyreğinde tamamlanması planlanıyor.

Deprem bölgesinin kültürel dokusu korunarak inşa ediliyor

Deprem bölgelerindeki projelerde cami, okul, müze ve çeşitli kamusal yapıların inşası da eş zamanlı olarak sürdürülürken, Hatay özelindeki çalışmalarda kültürel dokunun korunması şirketin öncelikli başlıkları arasında yer alıyor. Aynı zamanda farklı bölgelerde altyapı inşaatları ve kamuya yönelik projelerde de faaliyet gösteren şirket, bu çok yönlü üretim yaklaşımıyla yüksek hacimli ve sürdürülebilir bir üretim kapasitesi ortaya koymayı hedefliyor.

Gayrimenkulde çok markalı üretim modeli

Fırat Life Style'ın gayrimenkul yatırımlarını tek tip projeler yerine farklı hedef kitlelere yönelik çok markalı bir yapı altında geliştirdiği bildirildi. Ulaşılabilir konuttan üst segmente uzanan projelerin, her biri kendi konsepti ve fiyatlama modeliyle hayata geçirildiği belirtilirken, bu kapsamda farklı markalarla üretim yapıldığı aktarıldı.

Farklı ihtiyaçlara göre şekillenen konut üretimi

Gayrimenkul portföyünün ana bölümünü oluşturan Natura Dünyası, farklı gelir grupları ve yaşam beklentilerine hitap eden projeleriyle öne çıkıyor. Ankara ve İstanbul başta olmak üzere birçok şehirde hayata geçirilen Natura Dünyası projeleri, geniş sosyal alanlarıyla ortak bir yaşam kültürü sunmayı amaçlıyor.

Şirket bu projeler ile hem oturum ihtiyacına yanıt veriyor hem de yatırım amacıyla konut arayanlar için seçenek oluşturmayı hedefliyor. Natura Dünyası projelerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Fırat Life Style Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Bekir Fırat, "Bizim için önemli olan, insanların gerçekten yaşayacağı, uzun vadede sorun oluşturmayacak projeler üretmek. Ölçekli üretim yapmamız sayesinde maliyetleri daha sağlıklı yönetiyor, verdiğimiz sözlerin arkasında duruyoruz. Bu yaklaşım, yatırımcılarımızın memnuniyetini artırırken tekrar tercih edilmemizin de en önemli nedeni oluyor. Farklı beklentilere göre şekillenen bu projeler, yatırım ve oturumu bir arada düşünenler için geniş bir alternatif alanı oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Relax ile fonksiyonel ve dengeli konut üretimi projeleri

Fırat Life Style'ın portföyünde bulunan Relax markasına ilişkin de bilgi veren Bekir Fırat, "Burada projeler daha fonksiyonel planlama ve dengeli metrekare anlayışıyla konumlanıyor. Minimalist yaşamı tercih eden alıcıları hedefleyen Relax projeleri, yatırım ve oturum talebinin kesiştiği bir segmentte yer alıyor. Kompakt planlama, erişilebilir fiyatlama ve hızlı teslim yaklaşımı, bu markanın öne çıkan unsurları arasında yer alıyor. Relax projeleri yüksek maliyetlerden arındırılarak, doğru planlama ile hayata geçiriliyor. Relax projeleriyle daha fonksiyonel, daha ulaşılabilir ve minimalist yaşama uyumlu konutlar üretiyoruz" dedi.

"Velux ile sınırsız lüksün sınırlarını zorluyoruz"

Üst segmentte konumlanan Velux markası hakkında bilgi veren Fırat, "Daha seçici bir hedef kitleye ve sınırlı üretim anlayışına odaklanılıyor. Bodrum ve İzmir gibi lokasyon değeri yüksek bölgelerde geliştirilen Velux projeleri; mimari kalite, lokasyon avantajı ve kontrollü ölçek yaklaşımıyla ayrışıyor. Bu markayla hem yaşam hem de yatırım açısından üst segment beklentilere yanıt verilmesi hedefleniyor. Velux markası üst segmente hitap ediyor. Talebin daha seçici olduğu lokasyonlarda, sınırsız lüksün sınırlarını zorluyoruz. Burada amaç hızlı satış değil, uzun vadeli değer üretmek" diye konuştu.

2026 yılında 89 milyar TL'lik yeni yatırım

2026 yılı itibarıyla toplam 16 bin 600 bağımsız bölümün inşaatına eş zamanlı olarak başlanacağını duyuran şirket, bu projelerin toplam yatırım büyüklüğünün ise yaklaşık 89 milyar TL seviyesinde olduğunu açıkladı.

"Biz konut satmıyoruz, güven ve değer inşa ediyoruz"

Bekir Fırat, teslim sonrası sürecin önemine ilişkin de bilgi verdi. Fırat, "Fırat Life Style'ın üretim ve büyüme yaklaşımında, satış süreci konut teslimiyle sınırlı kalmıyor. Teslim sonrası süreçleri yöneten kalite kontrol ve geri dönüş departmanı, projelerde ortaya çıkabilecek tüm sorunları tek merkezden ele alarak, satış sonrasında da sorumluluk üstlenen bir yapı oluşturuyor. Bu yaklaşım, hem bireysel alıcılar hem de kamu ve taahhüt projeleri tarafında güven unsurunu güçlendiren temel başlıklardan biri olarak öne çıkıyor. Bizim için iş, konutu teslim etmekle bitmiyor. Teslim sonrası süreci yöneten ayrı bir kalite kontrol ve geri dönüş birimimiz var. Bütün yatırımcılarımız da Fırat Life Style'ın yaptığın işin arkasında durduğunu bilir. Asıl farkı da burada oluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL