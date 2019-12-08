Son Dakika Haberleri: Fırat Nehri'nde kaybolan sürücü bir haftadır aranıyor
Son Dakika 3. Sayfa Fırat Nehri'nde kaybolan sürücü bir haftadır aranıyor - Son Dakika

Fırat Nehri'nde kaybolan sürücü bir haftadır aranıyor

6 saat önce

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için başlatılan çalışmalar 7'nci gününde de devam ediyor.

Fırat Nehri'nde kaybolan sürücü bir haftadır aranıyor, System.String[]

Elazığ'ın Keban ilçesinde kamyonetin şarampole yuvarlanıp Fırat Nehri'ne düşmesi sonucu kaybolan sürücü Bedrettin Oruç'un bulunması için başlatılan çalışmalar 7'nci gününde de devam ediyor.


Kaza, 2 Aralık'ta ilçede Fırat Nehri'nin Karakaya Barajı bağlantısı olan Nimri Dağı eteğinde meydana gelmişti. Bedrettin Oruç (41) idaresindeki 23 AT 269 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrilip nehre düştü. Kamyonet çekici yardımı ile sudan çıkarılırken, sürücü Oruç'a ulaşılamadı.


İlk günden itibaren bölgede arama çalışmasına başlayan ekipler, yaklaşık 35 kilometrelik alanda aramasını sürdürüyor. Bölgede İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliği, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile Diyarbakır'dan gelen Jandarma Su Altı Kurtarma Timi arama çalışması yapıyor. Dalgıçlar su altında çalışma yaparken, su yüzeyinde de botlarla arama yapılıyor.


Öte yandan, bugün Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Grup Amirliğine bağlı dalgıç polislerin bölgeye takviye olarak gelerek arama çalışmalarına katıldığı, Ankara'dan da Jandarma Su Altı Arama Kurtarma timinin katılacağı öğrenildi. - ELAZIĞ

Fırat Nehri, Elazığ, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 08.12.2019 12:13 Kaynak: İHA
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