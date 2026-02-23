Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz

Haberin Videosunu İzleyin
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
23.02.2026 13:54
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz
Haber Videosu

Sultanbeyli'de denetim için bir fırınlardan birine giden belediyeye bağlı zabıta ekipleri, üretim yerinde çalışanlardan birinin kıyafetini görünce büyük şaşkınlık yaşadı. Duruma tepki gösteren zabıtalar ''Bu arkadaşımız bu kıyafetle burada olmayacak'' dedi.

Sultanbeyli Belediyesi zabıta ekipleri, Ramazan ayı dolayısıyla ilçedeki fırınlarda gramaj, hijyen ve etiket denetimi gerçekleştirdi. Eksikliği tespit edilen işletmelere ceza yağdı.

Sultanbeyli Belediyesi'ne bağlı zabıta ekipleri, Ramazan ayının bereketiyle birlikte fırınlara yönelik denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe genelinde yapılan çalışmalarda; Ramazan pidesi başta olmak üzere ekmek ve unlu mamullerde gramaj, hijyen ve fiyat etiketleri tek tek kontrol edildi. İşletmelerin üretim alanları ile satış tezgâhlarını inceleyen ekipler, standartlara uygun üretim yapan fırıncılara teşekkür ederken, eksiklikleri tespit edilen işletmelere yönelik gerekli uyarıları yaptı ve yasal işlemleri uyguladı.

"BU KIYAFETLER BURADA OLMAYACAK"

Denetim için gidilen fırınlardan birinde üretim yerinde çalışanlardan birinin kıyafetini gören zabıta ekipleri "Bu arkadaşımız bu kıyafetle burada olmayacak" diyerek duruma tepki gösterdi.

"KARARLILIK" MESAJI

Sultanbeyli Belediye Başkanı Ali Tombaş, denetimlerin vatandaşların sağlığını ve hakkını korumak amacıyla titizlikle sürdürüldüğünü belirtti. Başkan Tombaş, "Ramazan'da sofraya ulaşan her ürünün hakkıyla ve güvenle sunulması için ekiplerimiz tam kadro sahada. Gramaj ve hijyen başta olmak üzere kontrollerimizi büyük bir kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

"GRAMAJDA DA HİJYENDE DE TAVİZ YOK"

Ramazan ayının bereket ve paylaşma ayı olduğunu vurgulayan Başkan Tombaş, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları kaydetti: "Hemşehrilerimizin sofrasına giren pide ve ekmeğin standartlara uygun olması bizim için en öncelikli konu. Zabıta ekiplerimiz sahada titiz bir çalışma yürütüyor. Esnafımızla iş birliği içerisinde, doğrudan vatandaşımızın hakkını gözeten bu denetimlerimizi Ramazan boyunca aynı hassasiyetle sürdüreceğiz."

Zabıta, Güncel, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çilem Sağlam’ın Fedakarlığı Çilem Sağlam'ın Fedakarlığı
TBMM’ye çok konuşulacak yeni isim önerisi TBMM'ye çok konuşulacak yeni isim önerisi
Çatalca’da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı Çatalca'da eşini öldüren adamın kaçma anı ortaya çıktı
Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı Mahkemede erken doğum alarmı: Hamile şüpheli hastaneye kaldırıldı
Durmak bilmiyor Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko Durmak bilmiyor! Yaşın sadece bir sayı olduğunu ispat eden adam: Edin Dzeko
Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor Çocuklar için yas kitabı yazan kadın, eşini öldürmekle yargılanıyor
Ferdi Kadıoğlu’nun muhteşem şutu İngiltere’yi salladı Ferdi Kadıoğlu'nun muhteşem şutu İngiltere'yi salladı

14:13
Dick Advocaat, Dünya Kupası’na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
Dick Advocaat, Dünya Kupası'na götürerek ülke tarihine geçtiği takımdan istifa etti
14:00
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
Milyonlarca futbolseveri isyan ettiren görüntü
13:52
Harita üzerinden uyardı: 250 km’lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
Harita üzerinden uyardı: 250 km'lik fayda hareketlilik var, 6 Şubat depremi gibi olabilir
13:33
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu Tek tek bulup öldürdüler
Ağzından çıkan cümlenin bedeli ağır oldu! Tek tek bulup öldürdüler
13:32
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor Osimhen hakkında bomba iddia
Yoksa bu yüzden mi oynamıyor? Osimhen hakkında bomba iddia
13:10
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ’’Başını ezelim’’ dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ''Başını ezelim'' dediği tehlike: 90 dakikada 1 milyon kaybetti
13:10
İstanbul’da vahşet Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
İstanbul'da vahşet! Kayıp Çinli iş insanı toprağa gömülü bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.02.2026 14:31:14. #7.11#
SON DAKİKA: Fırına denetime giden zabıta ekiplerini şaşırtan manzara: Bu kıyafetle olmaz - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.