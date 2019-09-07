Son Dakika Haberleri: 'Fırıncının Karısı'nın Afişi görücüye çıktı!
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'Fırıncının Karısı'nın Afişi görücüye çıktı!

1 saat önce

Başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı sinema sezonun açılış filmi 'Fırıncının Karısı'nın afişi görücüye çıktı.

'Fırıncının Karısı'nın Afişi görücüye çıktı!, System.String[]

Yönetmenliğini Murat Onbul'un yaptığı ve senaryosunu Murat Taşkent'in kaleme aldığı sinema sezonun açılış filmi 'Fırıncının Karısı'nın 27 Eylül'de vizyona giriyor. Büşra Pekin'in fırıncının karısı Ferdane, Alper Kul'un paragöz fırıncı Mustafa, Korhan Herduran'ın Ramazan, Ferdi Sancar'ın İsmail ve Seda Türkmen'in Hacer karakterlerine hayat verdiği 'Fırıncının Karısı' komik hikayesiyle izleyenleri güldürecek.

HİKAYESİYLE GÜLDÜRECEK

Kıskanç, bencil ve hayli paragöz bir adam olan fırıncı Mustafa, bir gece arkadaşıyla birlikte define aramaya gider ama geriye bambaşka bir adam olarak geri döner. Kocasının dönüşünün ardından garip hareketlerini fark eden Ferdane, kardeşi Ramazan'la birlikteMustafa'ya ne olduğunun peşine düşer. Gerçeği arayan Ferdane ve kardeşi Ramazan kendilerini akıl almayacak komik olaylarla dolu bir maceranın içinde bulurlar.

27 EYLÜL'DE SİNEMALARDA

Yapımcılığını Mahmut Kayımtu ve Ertuğrul Fındık'ın gerçekleştirdiği, yapımını 'Two Yapım'ın üstlendiği, başrollerini Büşra Pekin, Alper Kul, Korhan Herduran, Ferdi Sancar ve Seda Türkmen'in paylaştığı 'Fırıncının Karısı' 27 Eylül'de Türkiye ile aynı zamanda Avrupa ülkeleri ve Azerbaycan'da sinemalarda…

Korhan Herduran, Seda Türkmen, Büşra Pekin, Alper Kul, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:31 Kaynak: Bültenler
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