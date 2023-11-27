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Fırtına nedeniyle uçak pisti pas geçti - Son Dakika

Fırtına nedeniyle uçak pisti pas geçti

Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapmaya çalışan bir uçak gökyüzünde zor anlar yaşadı, pisti pas geçti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

27.11.2023 - 15:26,  Güncelleme: 15:29
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Karadeniz Bölgesi'nde etkili olan fırtına nedeniyle Ordu- Giresun Havalimanı'na iniş yapamaya çalışan bir uçak gökyüzünde zor anlar yaşadı, pisti pas geçti. O anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

RÜZGARDAN ADETA PAS GEÇTİ

Dün ülke genelinde etkili olan fırtına, uçakların inişine de engel oldu. Ordu-Giresun Havalimanı'na iniş yapacak olan Türk Hava Yolları'na(THY) ait uçak, gökyüzünde zor anlar yaşadı. Rüzgarın etkisiyle piste iniş yapacağı esnada gökyüzünde dans eden uçak, pilotun zorlu çabasının ardından pisti pas geçerek yeniden havalandı.

O ANLAR KAMERADA

Öte yandan, uçağın fırtınanın etkisiyle yaşadığı zorlu anlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Kaydedilen görüntülerde vatandaşların uçağın inip-inemeyeceği yönünde yorumda bulunduğu görüldü.

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Fırtına nedeniyle uçak pisti pas geçti - Son Dakika
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