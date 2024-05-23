İzmit'te kuzenini öldüren sanık: Olayı meşru müdafaa olarak görüyorum - Son Dakika
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İzmit'te kuzenini öldüren sanık: Olayı meşru müdafaa olarak görüyorum

İzmit\'te kuzenini öldüren sanık: Olayı meşru müdafaa olarak görüyorum

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren sanık, mahkemedeki savunmasında olayın meşru müdafaa olduğunu belirterek tahliye talebinde bulundu.

23.05.2024 16:34
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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde kuzenini öldüren sanık mahkemedeki savunmasında, olay günü maktulün elinde kürekle evlerine gelerek camları kırdığını ve bu sebeple ailesini koruduğunu belirterek, "Bir insan öldüğü için üzgünüm, takdiri ilahi" dedi.

Doğan Mahallesi 8. Sokak'ta 12 Mart 2023'de meydana gelen olayda Metin A. (57), yeğeni Beyza A. ile annesi Mediha A.'yı darp eden, evinin camını kıran kuzeni Işık Filiz'i (58) tabancayla vurarak öldürmüş ve tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Olaya ilişkin açılan davanın duruşması Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye devam etti. Duruşmaya tutuklu sanık Metin A., taraf avukatları, tanıklar ve aileler katıldı. Savunması için söz hakkı verilen sanık Metin A., olay tarihinde Işık'ın elinde kürekle evlerine gelerek camları kırdığını ve ailesini koruduğunu belirterek, "Bir insan öldüğü için üzgünüm, takdiri ilahi. Tahliyemi istiyorum, önceki beyanlarımı tekrar ediyorum" dedi.

"Işık'ın psikolojik anlamda rahatsız olduğunu ve ilaç kullandığını duymuştum"

Tanık olarak dinlenen komşu Atilla A., "Olaydan 1 yıl önce Işık Filiz'in Beyza'ya bağırıp, küfürler ettiğine şahit oldum. Işık'ın psikolojik anlamda rahatsız olduğunu ve ilaç kullandığını duymuştum. Cinayete ilişkin görgüm yoktur. 44 yıldır bu mahallede yaşıyorum. Metin A.'nın kardeşi Mehmet ile de uzun süredir komşuyum. Kızının ve eşinin ahlaksızlığına rastlamadım ve duymadım" diye konuştu.

"Işık, Beyza ve annesine ölüm tehditleri etti"

Beyza'nın arkadaşı Batuhan A. ise "Ölüm olayından 1 yıl öncesine kadar Beyza bana, Işık Filiz'in kendisine sinkaflı küfürler ettiğini söylemişti. Beyza şahıstan korktuğu için evin dışına güvenlik kamerası taktırdı. Beyza için koruma talebi bulunduk ancak Işık Filiz'i kadın sandıkları için talebi reddettiler ancak biz erkek olduğunu söyleyerek tekrar talepte bulunduk. Bunun üzerine 6 ay uzaklaştırma kararı verilmişti. Işık Beyza'yı, 'Seni öldüreceğim, seni dağa kaldıracağım' şeklinde tehdit etmiş. Yine bir seferinde Işık, Beyza ve annesini darp etmiş, ben bunu öğrenince mahalleye gittim. Bunun üzerine Işık bizi görünce, 'Sizi öldüreceğim, sizi Kuruçeşme'de gezdirmeyeceğim, o benim akrabam size ne oluyor?' dedi. Işık'ın Beyza ve annesine, 'Sizi sabaha çıkarmayacağım, sizi öldüreceğim' şeklinde tehditler ettiğini duydum" şeklinde konuştu.

Sanık avukatı Hüseyin Acurman ise Işık Filiz'in olay günü saat 07.00'da elinde kürekle sanığın bulunduğu eve gittiğini, camlarını kırdığını, olayın kameralara yansımaması için şalterleri indirdiğini, Metin A'nın ailesini korumak amacıyla hareket ettiğini ve olayın meşru müdafaa olduğunu dile getirdi.

"Işık bana, 'Karını, kızını satıyorsun' diye söylemlerde bulundu"

Sanığın ikiz kardeşi ve Beyza'nın babası Mehmet A., "25 senedir yurt dışında tır şoförlüğü yapmaktayım. Türkiye'de olmadığım dönemde Işık ve Beyza'nın dedesi arasında bir olay yaşanmış. Yurt dışından döndüğümde Işık evime doğru ve bana hitaben sinkaflı küfürler ediyordu. 'Gel konuşalım, mevzu ne?' dedim ancak küfürlerine devam etti. Olay sebebiyle karakolluk olduk. Işık bana, 'Karını, kızını satıyorsun' diye söylemlerde bulundu. Ben bu yaşıma kimseye 'lan' dememiş insanım ancak Işık Filiz beni gördüğü yerde hakaretler ediyordu. Işık Filiz'in ailesi ile konuştuğumda 'Abimiz hasta' dediler. Ben de tedavi etmeleri konusunda uyardım zira mahalledekilerle sürekli kavga ederdi. Olay yaşanmadan önce ben Almanya'dayken kardeşim Metin beni aradı. Yanında Işık Filiz vardı. Metin bizi barıştırdı. Işık benden özür diledi, küfürleri geri aldığını söyledi ancak 6 ay sonra durduk yere bu olay oldu" ifadelerini kullandı.

"Sanık silahı bana doğrultarak, 'Yaklaşma seni de vururum' dedi"

Olaya ilişkin dinlenen K. Filiz ise "Işık Filiz öz amcam olur. Olay tarihinde kuzenim amcamın evde olmadığını söyleyerek beni uykumdan uyandırdı. Merdivenlerden inerken 2-3 el ateş sesi duydum. Bizim bina ile yan bina arasındaki boşlukta amcamı kanlar içinde yerde yatarken gördüm. Metin A. elinde silahla amcamın başında bekliyordu. Silahı bana doğrultarak, 'Yaklaşma seni de vururum' dedi. Bu sırada akrabaları da geldi ve 'Bir pislik temizlendi' şeklinde sözler söyledi. Ben eve çıkarak 112'ye haber verdim. Onlar gelene kadar aşağıya inemedim. Olay yerinde balta ya da cam kırığı fark etmedim. Amcam balkonda bulunduğu süre zarfında amcamı sürekli tahrik ediyorlardı. Karşı taraf adam tutmuşlar ve 'Seni Kuruçeşme'de yaşatmayacağız' şeklinde tehdit etmişler. Amcamın psikolojik sorunları yoktu. Olaydan birkaç gün önce Beyza arabasını amcamın üstüne sürmüş. Amcam bunun üzerine Mediha A.'nın evine gidip kızını uyarmasını söylemiş ancak Mediha balkondan amcama tabak atmış" dedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İzmit'te kuzenini öldüren sanık: Olayı meşru müdafaa olarak görüyorum - Son Dakika

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