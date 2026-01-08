Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti - Son Dakika
Yaşam

Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
08.01.2026 15:04
Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti
İstanbul'da etkili olan şiddeti fırtınada Çağlayan Adliyesi önünde zor anlar yaşayan anne ve bebeğinin imdadına Çevik Kuvvet Polisi yetişti. Polis ekipleri bebek arabasını iten annenin etrafına kalkan olarak yürümesine yardımcı oldu. Yürek ısıtan anlar kameraya yansıdı.

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne, fırtına nedeniyle bebek arabasıyla yürümekte güçlük çekti.

ÇEVİK KUVVET ANNEYE KALKAN OLDU

Annenin yardımına adliyede görevli Çevik Kuvvet Polisi yetişti. Ekipler, anne ile bebeğin etrafında "kalkan" oluşturarak rüzgara karşı koruma sağladı ve güvenli şekilde yürümelerine yardımcı oldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazeteci Hanifi Bayar'ın servis ettiği görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.

Son Dakika Yaşam Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti - Son Dakika

    Yorumlar (2)

  • 123456 123456:
    Teşekkürler aslan parçaları. Sizler bir melek ile bir anneyi korudunuz Allahım da sizleri korusun. Ayaklarınıza dikenntaş değdirmesin Rabbim. Hayırlı görevleriniz olsun aslan yürekli kahramanlar. 16 0 Yanıtla
  • Ahmet Yigit Ahmet Yigit:
    kardeşim işte ihtiyacımız olan haberler bunlar 14 0 Yanıtla
SON DAKİKA: Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti - Son Dakika
