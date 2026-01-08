Fırtınada yürüyemeyen bebekli annenin imdadına Çevik Kuvvet yetişti

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'da etkili olan şiddetli fırtına ve lodos, kent genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'ndan çıkan bir anne, fırtına nedeniyle bebek arabasıyla yürümekte güçlük çekti.

ÇEVİK KUVVET ANNEYE KALKAN OLDU

Annenin yardımına adliyede görevli Çevik Kuvvet Polisi yetişti. Ekipler, anne ile bebeğin etrafında "kalkan" oluşturarak rüzgara karşı koruma sağladı ve güvenli şekilde yürümelerine yardımcı oldu.

O anlar çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Gazeteci Hanifi Bayar'ın servis ettiği görüntüler izleyenlerin içini ısıttı.