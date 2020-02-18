FKÖ'den Yahudi yerleşim birimlerindeki uluslararası firmalara faaliyetlerini durdurma çağrısı - Son Dakika
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FKÖ'den Yahudi yerleşim birimlerindeki uluslararası firmalara faaliyetlerini durdurma çağrısı

6 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlere çalışmalarını durdurma çağrısında bulundu.

FKÖ'den Yahudi yerleşim birimlerindeki uluslararası firmalara faaliyetlerini durdurma çağrısı, System.String[]

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren uluslararası şirketlere çalışmalarını durdurma çağrısında bulundu.

FKÖ Genel Sekreterliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Ureykat, İngiltere'nin Kudüs Başkonsolosu Philip Hull, Fransa'nın Kudüs Başkonsolosu René Troccaz, Hollanda'nın Filistin Misyon Başkanı Kees van Baar ile ayrı ayrı bir araya geldi. FKÖ Genel Sekreteri, görüşmelerde, yabancı misyon temsilcilerine, ülkelerinin dışişleri bakanlarına iletilmek üzere mektuplar teslim etti.

Ureykat ayrıca Lüksemburg ve Tayland dışişleri bakanlarının yanı sıra Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren 6 Amerikan şirketine de mektup gönderdi.

Mektuplarda, ülkeleri ve şirketleri, İsrail'e ait yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerindeki çalışmalarını sonlandırmaya çağıran Ureykat, uluslararası hukukun açıkça ihlal edildiğini belirterek, faaliyetlerine devam eden şirketlerin, ulusal ve uluslararası mahkemelerde yasal soruşturmaya tabi olacaklarını aktardı.

Yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde faaliyet gösteren firmalar

Birleşmiş Milletler (BM), 12 Şubat'ta İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da yer alan yasa dışı Yahudi yerleşim birimlerinde faaliyet gösteren firmaları açıklamıştı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliğinin yayımladığı listede, İsrail merkezli 94 firmanın yanı sıra diğer ülkelerden de 18 şirket yer almıştı.

Uluslararası şirketler arasında ABD'den dünyaca ünlü "Airbnb Inc", "Expedia Group Inc", "Motorola Solutions Inc", "TripAdvisor Inc", "General Mills Inc" ve "Booking Holdings Inc" yer alıyor.

Listede, ayrıca Hollanda'dan "Booking.com", "Kardan N.V", "Altice Europe N.V" ve "Tahal Group International", İngiltere'den "JC Bamford Excavators Ltd", "Opodo Ltd" ve "Greenkote P.L.C", Fransa'dan "Egis Rail", "Egis S.A" ve "Alstom S.A" ve Lüksemburg'dan "eDreams ODIGEO S.A" ve Tayland'dan da "Indorama Ventures P.C.L" bulunuyor.

Batı Şeria, İngiltere, Filistin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 08:02 Kaynak: AA
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