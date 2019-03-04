Son Dakika Haberleri: Fkö Yürütme Kurulundan ABD'ye Konsolosluk Tepkisi

Fkö Yürütme Kurulundan ABD'ye Konsolosluk Tepkisi

1 saat önce

Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunu, Kudüs Büyükelçiliğiyle tek diplomatik misyon çatısı altında birleştirerek, uluslararası kararları çiğnemede ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu bildirdi.

Fkö Yürütme Kurulundan ABD'ye Konsolosluk Tepkisi, System.String[]
Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Yürütme Kurulu, ABD'nin Kudüs Başkonsolosluğunu, Kudüs Büyükelçiliğiyle tek diplomatik misyon çatısı altında birleştirerek, uluslararası kararları çiğnemede ulaştığı boyutu ortaya koyduğunu bildirdi.

ABD'nin geçen yıl ekim ayında aldığı ancak bugün yürürlüğe giren kararını kınayan Yürütme Kurulu yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Bu karar ABD'nin, uluslararası kararları çiğneme ve Filistin halkının haklarını görmezden gelme konusunda ne denli alçaldığını gösteriyor." ifadesi kullanıldı.

ABD'nin Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması ve Filistin'deki konsolosluğunun kapatılması kararının, Batı Şeria'daki Yahudi Yerleşim Birimleri Konseyinin kararlarının uygulanması olduğu aktarılan açıklamada, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) daimi üyesi ülkelerin katılımıyla düzenlenecek uluslararası bir kongreyle barış sürecinin yeniden canlandırılması çağrısı yapıldı.

Washington yönetiminin kararı üzerine, Filistinlilere hizmet veren ABD Kudüs Başkonsolosluğu ile ABD'nin Kudüs'teki İsrail Büyükelçiliği tek bir diplomatik misyon olacak şekilde bugünden itibaren birleştirildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 11:01 Kaynak: AA

Kudüs, Filistin, Amerika Birleşik Devletleri, Güncel
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