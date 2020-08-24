Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Navtex ilanı) Navtex'i 27 Ağustos'a kadar uzatmıştık. Nokta mı virgül mü? Buraya şimdi ben bir virgül koyayım. Yunanistan bu faaliyetlere karşılık yetkisiz şekilde ve şımarık biçimde kendi Navtex mesajını yayınlamıştır. Her şeyden önce böyle bir Navtex ilanına hakkı yoktur bölgede bulan bütün gemilerin kıyı ve seyir emniyetini tehlikeye atan bir şımarıklıktır. Kendini kendisini içinden çıkamayacağı bir kaosa atmıştır. Bundan sonra bölgede yaşanacak olumsuzların tek müsebbibi Yunanistan tek zarar göreni de kendisi olacaktır. Türkiye ne Oruç Reis'in çalışmalarından ne donanma unsurlarımızdan en küçük bir geri adım atmayacaktır. Tam tersine bu bölgede hakkını ve hukukunu koruma konusunda çok daha kararlı hareket edecektir.