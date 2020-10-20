Cumhurbaşkanı Erdoğan: "5. ve 9. sınıflarda yüz yüze eğitim 2 Kasım'da" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Ortaokullarda beşinci sınıflarda, liselerde dokuzuncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde yapılan Kabine toplantısı sonrasında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, toplantıda sağlıktan güvenliğe ve yatırımlara kadar, Türkiye'yi içinde ve dışında yaşanan pek çok gelişmeyi kapsamlı bir şekilde ele aldıklarını söyledi.

"TÜRKİYE'NİN GÖSTERDİĞİ ADİL VE GÜÇLÜ DURUŞA KIBRIS TÜRKLERİ DE SAHİP ÇIKMIŞTIR"

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan seçimlerde Kıbrıs Türk halkının teveccühü ile Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar'ı tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu seçim bölgemizde Kıbrıs Adası'nı doğrudan ilgilendiren gelişmelerin yaşandığı bir dönemde gerçekleşmiştir. Kıbrıs Türklerinin sandıkta ortaya koydukları tercihin, Türkiye ile birlikte ortak bir gelecek kurmak kararlılığının nişanesi olarak görüyoruz. Rum Kesiminin, Avrupa Birliği'ni de istismar ederek sergilediği adanın diğer hak sahibini yok sayan bencil ve şımarık politikaları bir kez daha Kıbrıs Türkü'nün iradesine çarparak yerle yeksan olmuştur. Doğu Akdeniz'in tamamını kapsayan siyasi ve ekonomik etki alanı mücadelesinde Türkiye'nin gösterdiği adil ve güçlü duruşa Kıbrıs Türkleri de sahip çıkmıştır. Bu vesileyle demokrasiye, haklarına ve özgürlüklerine olan bağlılıklarını sandıkta ortaya koyan tüm Kıbrıslı kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum. Sayın Tatar'a Cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da tüm gücü ve imkanlarıyla Kıbrıs Türkü'nün yanında yer almayı sürdürecektir" diye konuştu.

"TÜRKİYE, NİHAYET KAYDA DEĞER BİR NETİCE ELDE EDEBİLMİŞTİR"

Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahasında Fatih gemisinin Tuna-1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen rezerv miktarının 405 milyar metreküpe ulaştığını belirten Erdoğan, "Bu konudaki çalışmalarını tamamlayan Fatih gemimiz önümüzdeki ay yine Sakarya Gaz Sahasındaki Türkali-1 kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler Türkali-1 kuyusundan da en az Tuna-1 kuyusu kadar önemli ve verimli keşif haberleri olabileceğimize işaret ediyor. Bir asrı aşkın süredir hidrokarbon kaynaklarına sahip olma arayışı içinde bulunan Türkiye, nihayet kayda değer bir netice elde edebilmiştir. Dünyanın son bir asrında bu uğurda nice savaşlar çıkartılmış, nice çatışmalar körüklenmiş, nice ülkeler bölünmüş, nice masumların kanı oluk oluk akıtılmıştır. Pek çok toplumun böylesine ağır maliyetle elde ettiği bir zenginliğe Bizim sadece çalışarak, emek vererek, alın teri dökerek sahip oluşumuz en az kaynağın kendisi kadar önemlidir. Karadeniz'de keşfedilen doğalgazın her metreküpü bu ülkenin ve milletin refahı ve huzuru, güvenliği, geleceği için kullanılacaktır. Gazın sisteme verilmesi ile milletimiz bu hizmete daha hesaplı şekilde ulaşma imkanı elde edecektir. Aynı şekilde buradan elde edilecek kazancın her kuruşu milletimiz için harcanacaktır" şeklinde konuştu.

"ORTAOKULLARDA BEŞİNCİ SINIFLARDA, LİSELERDE DOKUZUNCU SINIFLARDA YÜZ YÜZE EĞİTİM ÖĞRETİM FAALİYETLERİNİ 2 KASIM TARİHİ İTİBARİYLE BAŞLATIYORUZ"

Korana virüs ve eğitim ile ilgili konuları Kabine toplantısında ele aldıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ile ilgili denetimler etkin şekilde sürdürülecek. Özellikle temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı çalışmalarında iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor. Dünyadaki aşı çalışmalarının ülkemize uygulanabilirliği hususunda da önemli gelişmeler kaydettik. Bu husustaki somut adımları yılsonuna atmış olmayı ümit ediyoruz. Hedefimiz önümüzdeki bahar aylarına kadar aşı meselesini tamamen çözmektir" dedi.

Eğitimde beşinci sınıf ve dokuzuncu sınıfların yüz yüze eğitime 2 Kasım tarihi itibariyle başlanacağını duyuran Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Eğitimde yeni bir adım daha atarak ortaokullarda beşinci sınıflarda, liselerde dokuzuncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetlerini 2 Kasım tarihi itibariyle başlatıyoruz. Halen uzaktan eğitimin sürdüğü diğer sınıflarla ilgili tarihi gelişmelere bakarak en yakın zamanda kamuoyuna ilan edeceğiz" ifadelerini kullandı.

(İHA)