Son dakika! FLAŞ - Son Dakika

Son dakika gündem haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimden tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bugünlere tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimden tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bugünlere tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum.
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26.10.2020 15:00:21. #1.11#