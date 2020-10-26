Son dakika! FLAŞ - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimden tüm dünyada hasta sayılarının ürkütücü boyutlara ulaştığı bugünlere tedbirlere daha fazla hassasiyet göstermelerini özellikle rica ediyorum.

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