AFAD: "1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı" - Son Dakika

AFAD: "1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı"

30.10.2020 17:07
AFAD:

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminde 1'i boğulma sonucu toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 257 kişinin yaralandığını açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir depreminde 1'i boğulma sonucu toplam 6 kişinin hayatını kaybettiğini, 257 kişinin yaralandığını açıkladı.

AFAD'dan yapılan açıklamada, "Cuma günü, saat 14.51'de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir. Yerin 16,54 km derininde meydana gelen depremin en yakın yerleşim birimi olan İzmir ilinin Seferihisar ilçesine uzaklığı 17,26 km'dir. Deprem sonrasında, büyüklüğü 4'ün üzerinde 16 olmak üzere, toplam 84 artçı sarsıntı yaşanmıştır. SAKOM'dan alınan ilk bilgilere göre 1'i boğulma sonucunda olmak üzere toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 257 vatandaşımız yaralanmıştır. İzmir'de yıkılan ve hasar gören 12 binada arama kurtarma çalışmaları devam etmektedir" denildi.

"Alan tarama çalışmaları devam etmektedir"

"Ege Bölgesi genelinde hissedilen deprem sonrasında İzmir başta olmak depremden etkilenen tüm illerde, alan tarama çalışmaları devam etmektedir" denilen açıklamada, "Ayrıca Jandarma, Emniyet ve TSK tarafından JİKU, helikopter ve İHA desteğiyle havadan tarama ve görüntü aktarma çalışmaları yürütülmektedir. Deprem sonrasında, tüm Bakanlık ve İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezleri teyakkuza geçirilmiş; İstanbul, Afyon, Bursa, Sakarya Kütahya, Eskişehir, Çanakkale, Muğla, Balıkesir, Manisa, Konya, Denizli, Uşak ve Isparta İl AFAD Müdürlükleri bölgeye sevk edilmiştir. Ülke genelinde AFAD il ve birlik müdürlükleri teyakkuz haline geçirilmiştir. Ayrıca JAK ve sivil toplum kuruluşlarının arama kurtarma ekipleri bölgeye sevk edilmiştir.

Ankara, Erzurum ve Diyarbakır'dan 3 askeri kargo uçağıyla çevre illerden AFAD ve JAK arama kurtarma personeli ile araç ve ekipmanları bölgeye sevk edilmiştir. Sakarya, Bursa ve Afyon'dan toplam 3 mobil koordinasyon tırı bölgeye yönlendirilmiştir" ifadelerine yer verildi.

"Tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir"

Acil barınma ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla bölgeye 960 çadır, 4 bin 500 battaniye, 3 bin 672 yatak, 3 bin yastık ve 3 bin çarşaf seti sevk edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ayrıca Türk Kızılay tarafından 54 personel, 22 gönüllü, 17 araç, 10 bin 282 ikram malzemesi ve 25 bin 500 kişiye hizmet verebilecek mobil mutfak ve ekipmanları bölgeye gönderilmiştir. UMKE ve 112 Acil Yardım ekiplerinden 53 araç ve 189 personel bölgede görevlendirilmiştir. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılan bilgilendirmeye göre İzmir, Muğla ve Aydın illerinde toplam 115 sahada enerji ve 10 sahada ise servis kesintisi bulunmakta olup kesintilerin giderilmesi için ekipler çalışmaktadır.

Bölgede yürütülen çalışmalarda kullanılmak üzere AFAD Başkanlığı tarafından 3 milyon TL; Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 5 milyon TL acil yardım ödeneği gönderilmiştir. Türkiye Afet Müdahale Planı'na göre, arama-kurtarma, sağlık, destek çalışmalarının kesintisiz olarak yürütülmesi amacıyla, İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) koordinasyonunda, tüm çalışma grupları, 7 gün 24 saat çalışma esasına göre faaliyete geçirilmiştir." - ANKARA

AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı
AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı
AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı
AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı
AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı
AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı
AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı
AFAD: 1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı

Türk Lirası, 112 Acil, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel AFAD: '1'i boğulma sonucu toplam 6 vatandaşımız hayatını kaybetti, 257 vatandaşımız yaralandı' - Son Dakika


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