Mardin Dargeçit kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Dargeçit kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.

Satın aldığı otomobilin iki araçla birleştirildiğini ekspertiz raporu ile öğrenince soluğu mahkemede aldı

Bakan Koca, kendisine ait iki hastanede farklı fiyata test yapıldığı iddiasına yanıt verdi: Mümkün değil, yine de baktıracağım