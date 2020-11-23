Mardin Dargeçit kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi - Son Dakika

Mardin Dargeçit kırsalında 3 terörist silahlarıyla etkisiz hale getirildi
23.11.2020 12:52
İçişleri Bakanlığı, Mardin Dargeçit kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
İçişleri Bakanlığı, Mardin Dargeçit kırsalındaki hava destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, Yıldırım-8 Operasyonu kapsamında Dargeçit kırsalında İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komando ve Jandarma Özel Harekat birliklerince operasyon düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, Hava Kuvvetleri destekli operasyonda 3 teröristin silahlarıyla etkisiz hale getirildiği, operasyonun sürdüğü kaydedildi.
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