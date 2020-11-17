ABD'li ilaç şirketi Moderna, birkaç milyon doz koronavirüs aşısı üretti - Son Dakika

İlk olarak Aralık 2019'da Çin'in Hubei eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya genelinde 1 milyon 334 binden fazla insan yaşamını yitirdi, 55 bini aşkın insan ölümcül salgına yakalandı. Koronavirüse karşı karşı aşı geliştirme çalışmaları devam ederken, müjdeli haber ABD'li ilaç şirketi Moderna'dan geldi.

BİRKAÇ MİLYON DOZ KORONAVİRÜS AŞISI ÜRETİLDİ

Moderna Inc CEO'su Stephane Bancel, ABD'de birkaç milyon doz koronavirüs aşısının üretildiğini duyurdu. Moderna, geliştirdiği aşının yüzde 95,4 etkili olduğunu ortaya koymuştu.

BİONTECH'İN GELİŞTİRMEKTE OLDUĞU AŞI DA VİRÜSE KARŞI YÜZDE 90 ETKİLİ

Öte yandan, Amerikan ilaç şirketi Pfizer ile Türk bilim insanı Prof. Dr. Uğur Şahin'in kurucu ortağı olduğu Alman biyoteknoloji firması BioNTech'in Kovid-19'a karşı geliştirmekte olduğu potansiyel aşının virüse karşı yüzde 90'dan fazla etkili olduğu bildirilmişti.