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1 saat önce
DHA: Şişli Belediyesi İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı.
DHA
: Şişli Belediyesi
İmar ve Şehircilikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Cemil Candaş'ın iki sene önce belediye binasında başından vurularak öldürülmesine ilişkin davada karar çıktı. Mahkeme Candaş'ı vuran sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi.
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Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 03:47 Kaynak: DHA
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