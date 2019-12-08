Florida'daki deniz üssü saldırısı: 'Suudi teğmen silahlı baskın videoları izlemişti'

ABD'de bir deniz üssünde silahlı saldırı gerçekleştiren Suudi askeri öğrencinin olay öncesi bir akşam yemeğinde, kitleleri hedef alan silahlı saldırılara ilişkin videolar izlediği öğrenildi.

Florida eyelatindeki Pensacola deniz üssünde gerçekleşen silahlı saldırıda 3 Amerikalı denizci hayatını kaybetti.

Muhammed Alshamrani isimli saldırgan ise yerel güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Suudi hava kuvvetlerinde teğmen rütbesinde olduğu belirtilen Alshamrani, Pensacola deniz üssünde havacılık eğitimi alıyordu.

ABD medyasının soruşturmaya katılan bir yetkiliye dayandırdığı habere göre, saldırgan, hafta içinde bir akşam yemeği sırasında benzer silahlı saldırı örneklerine ilişkin videolar izlemişti.

Muhammed Alshamrani'nin kimliğine uyan bir Twitter hesabından da ABD karşıtı paylaşımlar yapıldığı belirlendi.

ABD Savunma Bakanı Mark Esper, olayın henüz "terörizm" olarak değerlendirilmediğini, görevlilerin soruşturmayı yürütmesine izin verilmesi gerektiğini söyledi.

ABD genelinde 850'den fazla Suudi ordu mensubunun eğitim gördüğü belirtiliyor.

ABD donanmasından yapılan açıklamada, saldırgana müdahale eden denizcilerin "şeytanla yüzyüze geldikleri anda olağanüstü bir kahramanlık gösterdikleri" ifade edildi.

Öldürülen denizcilerin isimleri ve yaşları ise 23 yaşındaki Joshua Kaleb Watson, 19 yaşındaki Mohammed Sameh Haitham ve 21 yaşındaki Cameron Scott Walters olarak açıklandı.

'Büyük bir yardımda (tazminat) bulunacaklardır'

Üste eğitim alan bazı diğer Suudi askeri öğrencilerin de sorgulandığı beliritiliyor.

Cuma sabahı meydana gelen saldırıyla ilgili okuldaki diğer Suudi öğrencilerden suçlanan henüz bulunmuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkede eğitim alan yabancı askerlerin durumlarının gözden geçirileceğini söyledi.

Yaklaşık 24 bin personelin bulunduğu üste, 1995 yılından beri Suudi pilotların eğitim aldığı belirtiliyor. Üste Singapur, İtalya ve Almanya'dan öğrenciler de bulunuyor.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıdan sonra Suudi Kralı'nın kendisini aradığını ve taziyelerini sunduğunu söyledi. Trump sonrasında yaptığı bir açıklamada ise "Ailelere çok büyük bir yardımda (tazminat) bulunacaklarını düşünüyorum" dedi.