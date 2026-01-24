Foça\'da Yelken Şampiyonası Tamamlandı

TÜRKİYE Yelken Federasyonu (TYF) Yelken Ligi Techno 293 Sınıfı Türkiye Şampiyonası 2'nci Ayak Yarışları İzmir'in Foça İlçesinde son gün yarışları ve ödül töreniyle tamamlandı. Hem Milli Takım seçmeleri, hem de 3-9 Nisan'da Foça'da yapılacak Dünya Şampiyonası için hazırlık anlamı da taşıyan yarışlar, iki günlük periyodu soğuk ve yağmurlu havada geçmesine rağmen başarıyla gerçekleştirildi.

DÖRT GÜN SÜREN YARIŞLARIN BİRİNCİLERİ

Yarışlar sonunda U13 Yaş 5,0 M2 ve Altı Kızlarda İÇDAŞ Spor Kulübü'nden Alya Güneş Canan, Erkeklerde EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü'nden Berk Pala, U13 Kızlarda ve U13 Genelde İÇDAŞ Spor Kulübünden Elisa Özer, U15 Kızlarda Vakıf K12 Gençlik ve Spor Kulübü'nden Derin Toker, U15 Genelde EMR Windsurf ve Yelken Spor Kulübü'nden Alp Kaya Akdağ, U17 Kızlarda Pro Sailing Academy Spor Kulübü'nden Elif Bayram, U17 Genelde Pro Sailing Academy Spor Kulübü'nden Arhan Öztürk birincilikleri kazandılar.

ERGİN ÖZDEM: EN İYİ SPORCULAR MİLLİ FORMAYI GİYEBİLMEK İÇİN YARIŞIYORLAR

Soğuk ve bazen de yağmurlu havaya rağmen sporcuların çok dirayetli çıktıklarını belirten TYF Techno 293 2'nci Ayak Yarışları Başhakemi Hüseyin Ergin Özdem renkli görüntülere imza attıklarını söyledi. Ergin Özdem, "Dört gündür Foça'dayız. Üç farklı kategoride 12 kulüpten 98 sporcumuz var. Zor koşullar vardı. Hava soğuktu ama çocuklarımız çok dirayetli çıktılar. Güzel yarışlarımız oldu. 3 Nisan'da Foça'da dünyanın en iyi sporcularını ağırlayacağız. Dünya Şampiyonası'nı yapacağız. Bu yarışın önemli özelliklerinden bir Dünya Şampiyonası'na hazırlık niteliğinde olması. Dolayısıyla şu anda Türkiye'nin en iyi sporcuları milli formayı giyebilmek için denizde yarışıyorlar. Aralarında daha önce milli formayı girmiş ve derece almış sporcularda var" ifadelerini kullandı.

HEDEF MİLLİ FORMA

Sporculardan Emine Yade Şen, "U13 kategorisinde yarışıyorum. Bugün hava çok güzeldi. İkinci ve üçüncü yarışım çok güzel geçti. Bu sporu seviyorum, çünkü kendimi daha rahat hissediyorum. Amacım derece alıp Türkiye'yi temsil etmek" derken, 11 yaşındaki Mehmet Tuna Şirin, "İzmir'den geldim. İleride çok çalışıp milli takıma gireceğim" sözleriyle hedefini anlattı.

Çanakkale'den İÇDAŞ Spor Kulübü sporcusu olarak yarışlara katılan Defne Ertürk ise, "Gerçekten çok güzel bir yarış geçirdim. Arkadaşlarımın hepsini tebrik ediyorum. Bir çok spordan daha eğlenceli bir spor olduğunu düşünüyorum. Bunu yaparken kendimi özgür hissediyorum. Bu sporu seviyorum ve severek yapıyorum" dedi.

İHSAN EMRE AYDIN: DOĞAYLA UYUMLU YAŞAMAYI SEÇİYORUZ

Yarışların tamamlanmasının ardından yapılan törene Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın, Belediye Başkanı Saniye Bora Fıçı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, daire ve şube müdürleri ve yelken federasyonu yetkilileri katıldı. Foça Kaymakamı İhsan Emre Aydın yaptığı konuşmada, yelken sporunun ve rüzgar sörfünün doğayla uyum içinde yaşayan milletlerin temel bir göstergesi olduğunu söyledi. İhsan Emre Aydın, "Rüzgar doğayla uyumlu halde yaşamanın, doğaya direnmemenin en büyük sembollerinden bir tanesi. Milletler ikiye ayrılıyor. Doğayla uyumlu yaşayanlar ve doğaya karşı mücadele verenler olarak. Biz Foça olarak doğayla uyumlu olarak yaşayan kadim bir kültürün temsilcileriyiz. Bu sporun filizlenmesini, daha da büyüyerek ileri gitmesini mutlulukla takip etmek istiyoruz" şeklinde konuştu.