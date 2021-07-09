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Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi - Son Dakika

Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi

09.07.2021 11:32
Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi, System.String[]

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde çıkan ve gece söndürülen yangında 30 hektar civarında alan yandı.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde dün öğlen saatlerinde çıkan ve gece söndürülen yangında 30 hektar civarında alan yandı. Yangında oluşan hasarın boyutları ise havadan görüntülendi.

İzmir'in Foça ilçesine bağlı Ilıpınar Mahallesi'nde dün saat 16.00 sıralarında yangın çıktı. Yerleşim alanında başladığı öğrenilen yangın, şiddetli rüzgarın da etkisiyle çam ağaçlarının bulunduğu ormanlık alana sıçradı. Gerenköy mevkiine kadar geniş bir alana yayılan alevlere İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı bir yangın söndürme uçağı, altı helikopter ve 23 arazöz ile İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı ekipler müdahale etti. Yangın saat 03.00 sıralarında kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam etti. Yangının kesin çıkış nedenini belirlemek için jandarma ve orman ekipleri tarafından başlatılan çalışma sürerken, yangından 30 hektar civarında alan etkilendi. Yangında vatandaşların zeytinlik, bağ ve bahçelerinin de zarar gördüğü belirtilirken, yanan alan havadan görüntülendi.

Mahalle sakinleri de yangına müdahale etti

Mahalle sakinlerinden Demir Ali Demirci, "Dün öğle saatlerinde benzinliğin karşı tarafında yangın çıktı. Söylenene göre çocuklar oyun oynarken olmuş. Tam bir bilgi yok. Yangını gece anca söndürebildiler. Helikopterler, uçak, dozerler geldi. Çevre yerlerden itfaiyeler geldi. Biz de gidip yardımcı olduk, yol gösterdik. Hayvanlara yardım ettik, onları kurtardık. Yangın çok büyüdü. Çok üzüldük. Civar köylerden de yardıma gelen oldu. Yangın diğer köye kadar sıçramış" dedi.

Mahalle sakini Barış Düşkün ise, "Dün öğlen saatlerinde yangın başladı. Rüzgar fazlaydı. Orman teşkilatı zamanında müdahale etti. Rüzgar kuvvetli olduğu için köylüler olarak hep beraber itfaiyecilere yardımcı olduk. Uçak ve helikopterler geldi. Anca bu kadar engelleyebildik. Gece saatlerinde yangın hala devam ediyordu. Yangın Gerenköy'e kadar gitti. Biz de yangına müdahale ettik. Araçlara binip yol gösterdik. Bu sırada biraz yandık da. Dumandan etkilendim. Hala sesim çıkmıyor" diye konuştu. - İZMİR

Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi
Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi

Helikopter, Gerenköy, Yangın, İzmir, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Foça yangınında hasarın boyutları havadan görüntülendi - Son Dakika


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