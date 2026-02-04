Forex Dolandırıcılığına 17 Gözaltı

"Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Şişli ilçesinde bulunan bir çağrı merkezinin farklı isimler kullanarak yasadışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu işyerine yönelik dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Operasyona hedef olan işyerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, çeşitli operatörlere ait GSM hatları ve soğuk cüzdan ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL