Forex Dolandırıcılığına 17 Gözaltı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Forex Dolandırıcılığına 17 Gözaltı

04.02.2026 16:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'da 'Forex yatırımı' vaadiyle dolandırıcılık yapan 17 kişi gözaltına alındı.

"Forex yatırımı" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları iddiasıyla haklarında yakalama kararı bulunan 17 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmaya göre, "Forex yatırım sistemi" aracılığıyla yüksek kazanç vaadiyle dolandırıcılık yapıldığı ihbarı üzerine inceleme başlatıldı.

Şişli ilçesinde bulunan bir çağrı merkezinin farklı isimler kullanarak yasadışı forex ve yatırım dolandırıcılığı suçunu işlediği tespit edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından söz konusu işyerine yönelik dün İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Haklarında gözaltı kararı verilen 17 kişi, eş zamanlı baskınlarla gözaltına alındı.

Operasyona hedef olan işyerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda bilgisayar, yazılı dokümanlar, çeşitli operatörlere ait GSM hatları ve soğuk cüzdan ele geçirildi.

Gerçekleştirilen operasyon kapsamında yakalanan 17 şüpheli sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlılar ile ilgili yürütülen tahkikat işlemleri devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Güvenlik, İstanbul, 3. Sayfa, Ekonomi, Finans, Forex, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Forex Dolandırıcılığına 17 Gözaltı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti Bahisten tutuklanan futbolcunun eşi isyan etti
İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak İspanya, 16 yaşın altındaki çocukların sosyal paylaşım ağlarına erişimini yasaklayacak
Putin’e aba altından sopa Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar Putin'e aba altından sopa! Burnunun dibine dev bir ordu gönderiyorlar
Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü Kalp rahatsızlığı nedeniyle emekli edilen astsubay, kalp krizinden öldü
Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı Bisikletli 3 çocuk otomobillerin lastiğini kesip, marketlerden hırsızlık yaptı
Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı Cezaevinden çıktı, balkondan tırmanıp girdiği evde 2 gün yaşadı

16:23
Bu neyin mesajı Savaş çanları çalarken, Time dergisi ’’After the Ayatollah’’ kapağıyla çıktı
Bu neyin mesajı? Savaş çanları çalarken, Time dergisi ''After the Ayatollah'' kapağıyla çıktı
16:21
Rıza Akpolat’ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
Rıza Akpolat'ın makam şoförü para trafiğini böyle açıkladı
15:44
Yeşilçam’ın emektarına büyük vefasızlık Nur Sürer, “Yazıklar olsun“ diye isyan etti
Yeşilçam'ın emektarına büyük vefasızlık! Nur Sürer, "Yazıklar olsun" diye isyan etti
14:47
Nevşehir’de kayıp genç kızdan acı haber
Nevşehir'de kayıp genç kızdan acı haber
14:33
Ankara’da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
Ankara'da düşen Libya uçağının ses kayıtları çözüldü! İşte genelkurmay başkanının öldüğü uçaktaki son konuşmalar
14:19
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır’da Sisi tarafından karşılandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mısır'da! Sisi tarafından karşılandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2026 16:53:46. #7.11#
SON DAKİKA: Forex Dolandırıcılığına 17 Gözaltı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.