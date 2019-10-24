Son Dakika Haberleri: Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası
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Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası

1 saat önce

Formula 1 takımlarıdan Renault, pilotlarının kullandığı fren sistemi nedeniyle Japonya Grand Prix'inden diskalifiye edildi.

Formula 1'de Renault'a diskalifiye cezası, System.String[]

Formula 1 takımlarıdan Renault, pilotlarının kullandığı fren sistemi nedeniyle Japonya Grand Prix'inden diskalifiye edildi.

Uluslararası Otomobil Sporları Federasyonu (FIA), iki hafta önce koşulan ve Mercedes'in Fin pilotu Valtteri Bottas'ın kazandığı Japonya Grand Prix'si sonrası yapılan itiraza yönelik kararını verdi.

Renault pilotları Daniel Ricciardo ve Nico Hulkenberg'in otomobillerindeki fren ayarı sisteminin teknik açıdan kurallara aykırı olmasa da pilotun sürüşüne yardımcı olduğuna hükmeden FIA, Renault'u Japonya Grand Prix'sinden diskalifiye etti.

Yarışı 6. sırada bitiren Ricciardo'nun 8, 10. sırada tamamlayan takım arkadaşı Hulkenberg'in de 1 puanı silindi. Bu cezanın ardından markalar klasmanında beşinci sırada yer alan Renault'un puanı da 77'den 68'e düştü.

Japonya, Renault, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:32 Kaynak: AA
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