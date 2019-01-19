Son Dakika Haberleri: Forvetsiz Aslan'dan Gol Yağmuru

Forvetsiz Aslan'dan Gol Yağmuru

1 saat önce

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup etti.

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup etti.

MAÇTAN DAKİKALAR

1. dakikada Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı top Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda defanstan seken topu Sinan Gümüş ağlara gönderdi. 1-0 21. dakikada soldan Linnes'in yaptığı ortada Ndiaye, savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'yu gördü. Rakibinden sıyrılan genç futbolcu, çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 2-0 26. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahasına giren Mariano, kale sahası önündeki Sinan'a güzel bir pas çıkardı. Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 3-0 32. dakikada Moulin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Kone kafayı vurdu ancak Muslera bu pozisyonda topa sahip olmayı başardı. 33. dakikada sağdan bindiren Belhanda, müsait pozisyondaki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Altay gole izin vermedi.

56. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernando'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. 58. dakikada İlhan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kubilay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 60. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Onyekuru'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0 63. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin yaptığı yerden ortada arka direkte dar açıda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0 73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Koulossa'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 77. dakikada sağ taraftan Mariano'nun içeriye çevirdiği topa kale önünde Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Altay, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu. 86. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın şutunda top savunmadan sekti. Ndiaye gelişine düzgün bir voleyle topu ağlara gönderen isim oldu. 6-0

KÜNYE

Stat: Türk Telekom Hakemler: Alper Ulusoy xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Maicon xx (Gökay Güney dk. 84 xx), Marcao xxx, Linnes xxx (Emre Taşdemir dk. 71 xx), Fernando xxx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx, Onyekuru xxx, Belhanda xxx, Sinan xxx (Yunus Akgün dk. 78 xx) Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk, Donk, Ömer, Celil, Muğdat Teknik Sorumlu: Hasan Şaş Ankaragücü: Altay x, İlhan Parlak x, Alihan x, Heurtaux x (Kone dk. 28 x), Pinto x (Mehmet Sak dk. 69 x), Faty x, Djedje x, Kenan x (Ozokwo dk. 60 x), Bifouma x, Moulin x, Kubilay x Yedekler: Korcan, Sedat, Mahmut Akan, Cerci, Mahmut Altınkaya, Ender, Kaan Teknik Direktör: Mustafa Kaplan Goller: Sinan Gümüş (dk. 1 ve 26), Oynekuru (dk. 21, 60 ve 63), Ndiaye (dk. 86) (Galatasaray) Sarı kartlar: Moulin, Pinto, Kenan Özer (Ankaragücü), Belhanda, Linnes, Fernando (Galatasaray)

(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Bora Akyol - Mehmet Şirin Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 09:01 Kaynak: İHA

Fernando Muslera, Younes Belhanda, Galatasaray, Ankaragücü, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Marcao Siftahı Yaptı Galatasaraylı Taraftarlar, "Forvet İstiyoruz" Tezahüratında Bulundu

Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner: Topunuzu Allah'a Havale Ediyorum Paris Saint Germain, Guingamp'ı 9-0 Yendi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.1.2019 22:40:43. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Forvetsiz Aslan'dan Gol Yağmuru
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]