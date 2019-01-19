Forvetsiz Aslan'dan Gol Yağmuru

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Galatasaray
, sahasında karşılaştığı MKE Ankaragücü
'nü 6-0'lık skorla mağlup etti.
MAÇTAN DAKİKALAR
1. dakikada Ankaragücü savunmasının uzaklaştıramadığı top Onyekuru'nun önünde kaldı. Bu futbolcunun sert şutunda defanstan seken topu Sinan Gümüş
ağlara gönderdi. 1-0 21. dakikada soldan Linnes'in yaptığı ortada Ndiaye, savunmanın arkasına sarkan Onyekuru'yu gördü. Rakibinden sıyrılan genç futbolcu, çaprazdan düzgün bir vuruşla farkı 2'ye çıkardı. 2-0 26. dakikada Belhanda
'nın pasıyla ceza sahasına giren Mariano, kale sahası önündeki Sinan'a güzel bir pas çıkardı. Sinan Gümüş, kendisinin 2, takımının 3. golünü kaydetti. 3-0 32. dakikada Moulin'in sağdan kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Kone kafayı vurdu ancak Muslera
bu pozisyonda topa sahip olmayı başardı. 33. dakikada sağdan bindiren Belhanda, müsait pozisyondaki Feghouli'yi gördü. Bu futbolcunun yerden şutunda kaleci Altay
gole izin vermedi.
56. dakikada Mariano'nun ara pasında ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Fernando'nun kaleciyle karşı karşıya kalarak yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak kaleci Altay'dan döndü. 58. dakikada İlhan'ın pasında ceza sahası dışı sağ çaprazında topla buluşan Kubilay'ın sert şutunda meşin yuvarlak kaleci Muslera'da kaldı. 60. dakikada Fernando'nun pasında ceza sahası içi kale önünde topla buluşan Onyekuru'nun plase vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 4-0 63. dakikada sağ taraftan Feghouli'nin yaptığı yerden ortada arka direkte dar açıda topla buluşan Onyekuru'nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 5-0 73. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Koulossa'nın sert şutunda meşin yuvarlak direğin yanından auta gitti. 77. dakikada sağ taraftan Mariano'nun içeriye çevirdiği topa kale önünde Ndiaye'nin kafa vuruşunda kaleci Altay, iki hamlede meşin yuvarlağın sahibi oldu. 86. dakikada gelişen Galatasaray atağında Belhanda'nın şutunda top savunmadan sekti. Ndiaye gelişine düzgün bir voleyle topu ağlara gönderen isim oldu. 6-0
KÜNYE
Stat: Türk Telekom
Hakemler: Alper Ulusoy
xx, Volkan Ahmet Narinç xx, Hakan Yemişken
xx Galatasaray: Muslera xxx, Mariano xxx, Maicon
xx (Gökay Güney
dk. 84 xx), Marcao xxx, Linnes xxx (Emre Taşdemir
dk. 71 xx), Fernando xxx, Ndiaye xxx, Feghouli xxx, Onyekuru xxx, Belhanda xxx, Sinan xxx (Yunus Akgün
dk. 78 xx) Yedekler: İsmail, Ahmet, Selçuk
, Donk, Ömer, Celil, Muğdat Teknik Sorumlu: Hasan Şaş
Ankaragücü: Altay x, İlhan Parlak
x, Alihan x, Heurtaux x (Kone dk. 28 x), Pinto x (Mehmet Sak
dk. 69 x), Faty x, Djedje x, Kenan x (Ozokwo dk. 60 x), Bifouma x, Moulin x, Kubilay x Yedekler: Korcan, Sedat, Mahmut Akan, Cerci, Mahmut Altınkaya
, Ender, Kaan
Teknik Direktör: Mustafa Kaplan
Goller: Sinan Gümüş (dk. 1 ve 26), Oynekuru (dk. 21, 60 ve 63), Ndiaye (dk. 86) (Galatasaray) Sarı kartlar: Moulin, Pinto, Kenan Özer
(Ankaragücü), Belhanda, Linnes, Fernando (Galatasaray)
(Bozhan Memiş - Oğuzhan Ort - Bora
Akyol - Mehmet Şirin
Topaloğlu - Uygar Aydın/İHA)