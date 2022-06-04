Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.

İlçenin Galer Düzü mevkisinde dün fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarına devam edildi.

Jandarma Komutanlığı öncülüğünde JAK, AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlık ekibinden oluşan 24 kişilik ekip, Ayder Yaylası ile Galer Düzü arasında arama çalışması yaptı. Bölge, dronla da havadan incelendi.

Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, henüz sonuca ulaşamadı.