Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika
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Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

04.06.2022 16:37
Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesinde fotoğraf çektirirken ayağı kayarak dereye düşen Ummanlı turisti arama çalışmalarına devam edildi.

İlçenin Galer Düzü mevkisinde dün fotoğraf çektirirken dengesini kaybederek dereye düşen Al Rawahi Favvzi Faız Zaid'i (49) arama çalışmalarına devam edildi.

Jandarma Komutanlığı öncülüğünde JAK, AFAD, AKUT, deniz polisi ve sağlık ekibinden oluşan 24 kişilik ekip, Ayder Yaylası ile Galer Düzü arasında arama çalışması yaptı. Bölge, dronla da havadan incelendi.

Suyun bulanıklığı ve debisinin yüksek olması dolayısıyla dereye giremeyen ekipler, henüz sonuca ulaşamadı.

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Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada Fotoğraf çektirirken dereye düşen turist kayboldu...O anlar kamerada
Kaynak: AA

Çamlıhemşin, Rize, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Fotoğraf çektirirken dereye düşerek kaybolan turisti arama çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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