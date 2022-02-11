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"Fotoğraf Zirvesi" Antalya'da başladı - Son Dakika

"Fotoğraf Zirvesi" Antalya'da başladı

11.02.2022 22:18
"Fotoğraf Zirvesi" Antalya'da başladı

Fotoğraf Organizasyonları Derneğince (FOTON) ilki düzenlenen "Fotoğraf Zirvesi" Antalya'da başladı.

Fotoğraf Organizasyonları Derneğince (FOTON) ilki düzenlenen "Fotoğraf Zirvesi" Antalya'da başladı.

Manavgat ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilen zirveye ülke genelinden 300'e yakın fotoğrafçı katılıyor.

FOTON Derneği Başkanı Coşkun Aral, düzenlediği basın toplansında Türkiye'de fotoğrafa duyulan ilginin her geçen gün arttığını, yurt dışında düzenlenen birçok fotoğraf etkinliğinin Türkiye'de olması için de çeşitli programlar yapmaya başladıklarını söyledi.

Kovid-19 salgınının yoğun olduğu dönemlerde İstanbul'da fotoğraf etkinliği düzenlediklerini belirten Aral, "Yüzlerce fotoğraf sevdalısını o sakin sokaklarda fotoğraf peşinde koşturduk. Ardından foto safari ve foto maratonlarla bunu Türkiye'ye taşıdık. İnanılmaz katılımlar oldu." dedi.

Yaptıkları organizasyonlarla Türkiye'de bu tür etkinliklerin düzenlenebileceğini gösterdiklerini belirten Aral, talep ve istekler üzerine de fotoğraf zirvesine imza attıklarını söyledi.

Zirveye ülke genelinden kendi imkanlarıyla 300'e yakın fotoğrafçının katıldığını aktaran Aral şöyle devam etti:

"Fotoğrafı bütün sektörleriyle ele alacağımız zirvede, sektör kendi bazında dünyada ve Türkiye'de yenilikler ve bu yeniliklere adapte olma süreci içinde nelerle uğraşıldığını, ne tür alanlarda gelişme gösterildiğini adeta atölye çalışmalarıyla ortaya koyacak. Benzeri Türkiye'de bugüne kadar yapılmadı. Antalya bu işin öncülüğünü yaptı. Bunu yılda birkaç kez Türkiye'nin farklı bölgelerinde yapmayı planlıyoruz. Çünkü fotoğrafa olan ilgiyi, merakı geçtiğimiz dönemlerde yaptığımız foto maratonlarda, foto safarilerde gördük. Daha bir hafta önce Erzincan'da yapılan çok ciddi katılımlı fotoğraf etkinliğini gördük. Demek ki böylesi değerlendirilmesi gereken bir alan var. Ama bu alanın tabii ki hukuksal açıdan sorunları var. Fotoğrafın telif sorunundan tutun, sektörün içinde bulunduğu ekonomik sorunları var. Onların da konuşulacağı ve devletten bazı beklentilerimizi aktaracağımız konuları ele alacağımız bir zirve olacak."

Üç gün sürecek zirvede dünyadaki gazetecilik üzerine deneyimlerini paylaşacak gazeteci, akademisyen ve fotoğrafçılar, şu konularda sunum ve bilgilendirme yapacak:

"Geleceğin fotoğraf düzenleme teknikleri, geniş çaplı fotoğraf projeleri geliştirme-uygulama ve yönetme, sponsorluk konusunda izlenecek yollar, yarının dünyasının fotoğrafı, Metaverse, NFT, iNFT, DeFi, Tokenomics gibi güncel konuları ve dijital dünyada eserlerin nasıl sergileneceği, sanat ve prodüksiyon dünyası, post-modern fotoğrafta gerçeklik tartışmaları, yemek fotoğrafçılığı, spor fotoğrafçılığı, portre fotoğrafçılığı ve iletişimi, sokak fotoğrafçılığı, düğün fotoğrafçılığı, geleceğin fotoğraf düzenleme teknikleri, değişmeden gidilecek coğrafyalar, fotoğraf ve telif hakları."

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Togo Cumhuriyeti, Manavgat, Türkiye, Antalya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel 'Fotoğraf Zirvesi' Antalya'da başladı - Son Dakika


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