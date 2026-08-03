Fotoğraftaki detaya dikkat: "Aldatıldığımı böyle öğrendim" notuyla paylaştı - Son Dakika
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Fotoğraftaki detaya dikkat: "Aldatıldığımı böyle öğrendim" notuyla paylaştı

Fotoğraftaki detaya dikkat: "Aldatıldığımı böyle öğrendim" notuyla paylaştı
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Sosyal medyada bir kadının "Aldatıldığımı nasıl öğreniyorum izliyoruz" notuyla paylaştığı fotoğraf kısa sürede gündeme oturdu. Çiftin birlikte poz verdiği sırada erkek arkadaşının hemen yanındaki başka bir kadının elini tuttuğu detay, görenleri şaşkına çevirdi.

Sosyal medya platformlarında hızla yayılan paylaşım, bir aldatılma hikayesini gözler önüne serdi. Birlikte çekildikleri fotoğrafı takipçileriyle paylaşan kadın, gerçeği fotoğrafa dikkatli bakınca fark etti. Fotoğraf çekildiği esnada genç kadının sevgilisinin, hemen yanı başındaki bir başka kadının elini gizlice tuttuğu anlar kareye yansıdı. Kadının durumu fark ettikten sonra paylaştığı o anlar kısa sürede viral oldu.

"SEN DE GERÇEKTEN KÖRMÜŞSÜN"

Kısa sürede binlerce etkileşim ve yorum alan paylaşıma sosyal medya kullanıcılarından tepki yağdı. Kimileri kadına destek verirken kimileri ise bu durumu fotoğraf anında fark etmediği için eleştirdi.

Videonun ve fotoğrafın altına yapılan yorumlardan bazıları şöyle oldu:

  • "Yol yakından kurtulmuşsun."
  • "Böyle bir şey nasıl olabilir?"
  • "Sen de gerçekten körmüşsün."
  • "O eli tutarken sen nasıl görmezsin?"

KURGU DİYENLER DE VAR

Fotoğraf karesini inceleyen bir kesim ise bu yapılanın kurgu olduğunu savundu. 

İşte o fotoğraf karesi; 

Fotoğraftaki detaya dikkat:
Fotoğraftaki detaya dikkat:

Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Fotoğraftaki detaya dikkat: 'Aldatıldığımı böyle öğrendim' notuyla paylaştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • stanciu george stanciu george:
    yav he he çok gizli 0 0 Yanıtla
  • 852375 852375:
    bos haber yapmayin lutfen bizene 0 0 Yanıtla
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