Son Dakika Haberleri: Fotokamp etkinliklerle devam ediyor
Son Dakika Yerel Haber

Fotokamp etkinliklerle devam ediyor

57 dakika önce

Fotokamp etkinliklerle devam ediyorMALATYA - Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından organize edilen 5. Uluslararası Malatya Fotokampına ilk 2 gününde yaklaşık 4 bin kişi katıldı.

Fotokamp etkinliklerle devam ediyor
MALATYA - Arapgir Belediyesi ile Malatya Fotoğraf ve Sinema Sanatı Derneği tarafından organize edilen 5. Uluslararası Malatya Fotokampına ilk 2 gününde yaklaşık 4 bin kişi katıldı.
Malatya Valiliği, Malatya Büyükşehir Belediyesi, Fırat Kalkınma Ajansı, İnönü Üniversitesi, Kemaliye, Divriği, Ağın, Keban ve Arguvan Belediye Başkanlıkları, Malatya Ressamlar Derneği, Malatya Ekstrem Dağcılık ve Doğa Sporları Derneği, Türk Kızılayı Malatya Şubesi, Foto Çarşı ve PEKFEN Okulları tarafından da desteklenen 5. Uluslararası Malatya Fotokamp kapsamında farklı etkinlikler yapılıyor. Fotoğraf gösterileri, fotoğraf teknik gezileri, çeşitli fotoğraf etkinlikleri, kanyon yürüyüşleri ve sanatsal faaliyetler gerçekleştiriliyor.
Sanatsal faaliyetler kapsamında çocuk sanat atölyesi çocuklar için güzel çalışmalara imza attı. Çocuklar, maske boyama,pastel boyama gibi etkinlikler yaparken kampa katılan bazı okçuluk topluluklarının düzenlediği etkinlikte katılımcılar ilk kez ok atma deneyimi yaşadı.
Renkli görüntülerin yaşandığı fotokampta, akşamları ise kamp ateşi etrafında söylenen şarkılar ve türküler eşliğinde katılımcılar gönüllerince eğlenerek etkinliğin tadını çıkarıyor.
(HE-BT-LO-Y)
Fotokamp etkinliklerle devam ediyor
Haber Yayın Tarihi : 06.07.2019 11:55 Kaynak: İHA
Arapgir, Malatya, Yerel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İkoncan Süreyya Yalçın'ın neon renkli bikinisi herkesi şaşırttı Mesut Özil transferi için Ali Koç devreye girdi! Bolu'da piyasa değeri 72 milyon dolar olan kaliforniyum ele geçirildi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.7.2019 12:53:15. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Fotokamp etkinliklerle devam ediyor
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]